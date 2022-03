Covid deixa de ser a doença que mais mata no Brasil, após queda em março

A covid-19 deixa de ser líder no ranking de doenças que mais causam mortes no Brasil. Após uma queda no número de óbitos em março, o vírus caiu para a terceira posição na lista. Em janeiro, a chegada da variante ômicron e pelas aglomerações nas festas de fim de ano tinham aumentado a quantidade de pessoas mortas e preocupava os profissionais da saúde.

Essa é a segunda vez, desde abril de 2020, que a covid-19 sai do topo do ranking de causa de mortes no país. O vírus tinha saído do topo entre 17 de outubro de 2021 e 15 de janeiro deste ano, quando infartos e AVCs (acidente vascular cerebral) voltaram a ser a principal causa de morte no país. Já o pico de mortes por covid-19 na terceira onda ocorreu entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro, quando atingiu 6.641 óbitos.

No entanto, apesar da queda, a atual média de mortes diárias - 290 mortes por dia - preocupa especialistas. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, referente aos dados colhidos até 11 de março, em 2022 foram internadas 19.867 crianças de até cinco anos no país por SRAG, com 374 óbitos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)