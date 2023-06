Tomar sorvete estando gripado faz mal? Entenda a polêmica que viralizou na web

O caso do médico que receitou sorvete e “free fire” para tratamento de sintomas gripais e inflamação na garganta de uma criança de nove anos viralizou na última semana após a denúncia da mãe ao Conselho Regional de Medicina, dividindo opiniões na web. Mas, afinal, tomar sorvete estando gripado e com a garganta inflamada faz mal?

Mito x Verdade

De acordo com o portal Médico Responde, tomar sorvete apresentando os sintomas mencionados não faz mal para a saúde e nem prejudica o tratamento. Inclusive, em casos de alguns tratamentos inflamatórios na garganta, como pós-operatórios, é recomendado o uso de alimentos gelados. "É o mesmo princípio que se usa ao aplicar gelo para controlar dores, inchaços e inflamações", informa o médico do artigo.

Segundo informações do portal, o frio possui propriedades antinflamatórias, provocando uma contração dos vasos sanguíneos que ajuda a controlar o inchaço da região afetada.

O grande “mito” está no aumento dos casos de gripe em períodos mais frios, onde as pessoas passaram a associar o frio, como um todo, à doença viral respiratória. Com base nas informações do site da Benegrip, não há um estudo que comprove a relação do vírus com o consumo de alimentos gelados.

"Como única exceção temos a sazonalidade da gripe, que ocorre nos meses mais frios de outono e inverno por conta de fatores como aglomerações em locais fechados, clima seco que prejudica nossas mucosas e a baixa temperatura favorecendo a taxa de sobrevivência do vírus no ambiente", explica o artigo.

Está liberado, mas sem exagero

Basta fazer uma breve pesquisa na internet para entender que o sorvete não é um alimento considerado saudável, devido ao alto índice de açúcar e gordura em sua composição. Segundo o portal da Benegrip, pode sim tomar sorvete durante o condicionamento gripal, mas sem inserí-lo como parte da dieta nutricional do dia-a-dia.

Em excesso, o frio pode aumentar a dor e irritar a garganta “assim como o gelo não deve ser deixado sobre uma lesão por tempo indeterminado, caso contrário pode causar uma queimadura no local”, além de aumentar potencialmente as calorias consumidas diariamente.

A melhor alternativa é substituir o sorvete por alimentos mais saudáveis, como frutas geladas, sucos e gelatinas, por exemplo.

O vírus

A gripe é uma doença viral infecciosa que ataca o sistema respiratório, causada pelo vírus da influenza – e apenas isso. Outras doenças virais também podem acometer o sistema respiratório, sendo necessário realizar exames com profissionais para indicações de tratamentos mais adequados.

Segundo a Benegrip, as crenças de que o consumo de alimentos gelados ou tomar banho de chuva, por exemplo, aumentam a gravidade dos sintomas gripais, se dá pela falta de estudos científicos em épocas mais antigas, com informações que foram passadas de geração em geração.

"É válido dizer que não, tomar sorvete gripado não faz mal. No entanto, vale destacar que esse é um agrado apenas para aliviar a vontade de uma sobremesa, já que existem alimentos muito mais ricos e importantes para o tratamento da gripe".

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Carlos Fellip, diretor executivo de OLiberal.com)