Conheça quais os 3 medicamentos mais comuns que podem ser fator de risco para hipertensão

A hipertensão arterial, conhecida na linguagem popular como pressão alta, é uma das doenças que fazem parte da vida de milhares de brasileiros e também é a causa de um grande número de mortes no país. É uma doença silenciosa e bastante perigosa, já que não manifesta sintomas na maioria dos casos.

A principal característica da doença são os níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias e o diagnóstico se dá pelo acompanhamento da pressão arterial, o que não é um hábito cotidiano na vida dos brasileiros. Por isso, é necessário ter cuidado com medicamentos comuns no dia a dia e que podem colocar em risco a saúde cardiovascular.



VEJA MAIS





Confira aqui os 3 tipos de medicamentos, que segundo médicos, podem ser fatores de desenvolvimento da hipertensão para quem tem a doença e não sabe:

Anti-inflamatórios como a nimesulida e o ibuprofeno

Descongestionantes nasais com corticoide

Anticoncepcional hormonal com estrogênio.

Como cada um pode agravar a hipertensão?

Anti-inflamatórios

Bastante utilizado pela população através da automedicação, principalmente, para alívio de dores de cabeça, coluna e cólicas, os anti-inflamatórios atuam bloqueando uma enzima do corpo chamada COX, responsável pela produção das prostaglandinas, que ajudam a dilatar as artérias e regulam o fluxo sanguíneo.

Entre os mais conhecidos estão: nimesulida (que é um dos medicamentos mais vendidos do país) e o ibuprofeno.

Descongestionantes nasais

Populares nas épocas mais frias e bastante utilizado por pessoas que possuem alguma alergia,os descongestionantes nasais, em sua grande parte, têm como princípio ativo o corticoide, uma substância com efeito vasoconstrito que atua contraindo os vasos sanguíneos no nariz. Se usado em excesso ou fora das recomendações prescritas, o corticoide é absorvido pela corrente sanguínea, causando a vasoconstrição em todo o corpo, elevando assim a pressão.

Anticoncepcionais

​Especialmente os que tem estrogênio, o risco de aumentar a pressão arterial acontece por dois motivos :O corpo passa a reter mais líquidos, aumentando o volume sanguíneo e pela vasoconstrição, quando os vasos sanguíneos ficam mais “apertados”.

É importante informar que nem todas as mulheres que usam anticoncepcionais terão aumento da pressão arterial e que nem todo anticoncepcional vai promover essa elevação. Isso vai acontecer com aquelas que já têm a doença diagnosticadas ou que ainda não sabem do diagnóstico.

Quais são as doenças associadas à pressão alta?

Segundo os especialistas, a pressão alta pode causar uma série de risco à saúde, incluindo:

Doenças cardíacas: aumenta o risco de ataque cardíaco e insuficiência cardíaca.

Acidente Vascular Cerebral (AVC): pode causar AVC isquêmico ou hemorrágico.

Danos aos rins: pode levar à doença renal crônica e insuficiência renal.

Problemas oculares: pode causar danos à retina, levando à perda de visão.

Aneurismas: a pressão alta pode enfraquecer as paredes das artérias, levando a aneurismas.

Demência: pode contribuir para a demência vascular.



​(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, Editor Web de OLiberal.com)