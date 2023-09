Conheça 10 dicas para tratar e melhorar a memória de forma natural

Manter uma memória aguçada e o bem-estar pode ser praticado por meio de abordagens naturais, como dieta, exercícios e práticas como a meditação. Faz parte do ser humano apresentar alguns lapsos de memória ocasionais, com o passar do tempo, especialmente quando sobrecarregados com inúmeras tarefas e compromissos. Mas ter uma memória deficiente pode ser uma fonte de frustração ou condições neurológicas graves, como a doença de Alzheimer.

Pesquisas mostram que dieta e estilo de vida também influenciam significativamente a memória. Confira 10 maneiras - baseadas em evidências - para aprimorar naturalmente a memória, revelando como pequenas mudanças na rotina diária podem fortalecer sua capacidade de retenção de informações e reduzir lapsos de memória.

Óleo de peixe

O óleo de peixe é rico em ácidos graxos ômega-3 (EPA e DHA). Em pesquisas demonstrou melhorar a memória, especialmente em pessoas mais velhas.

Pratique meditação

Além dos benefícios para a saúde mental, a meditação aumenta a matéria cinzenta no cérebro, beneficiando a memória.

Mantenha um peso adequado

A obesidade é um fator de risco para o declínio cognitivo, tornando importante manter um índice de massa corporal normal.

Adote a atenção plena

Esta prática focada no presente reduz o estresse, melhora a concentração e a memória, além de estar associada a um declínio cognitivo menor.

Consuma bebidas alcoólicas com moderação

O consumo excessivo de álcool prejudica a memória, portanto, beba com moderação para proteger sua função cerebral.

Estimule o cérebro

Atividades como palavras-cruzadas e jogos de memória podem reduzir o risco de demência em adultos mais velhos.

Reduza carboidratos

Alimentos ricos em carboidratos orgânicos podem estar focados no declínio cognitivo; opte por alimentos integrais e naturais.

Verifique os níveis de vitamina D

A deficiência de vitamina D pode prejudicar a memória, portanto, níveis adequados.

Exercite-se regularmente

O exercício físico melhora a memória em todas as idades e reduz o risco de demência.

Inclua alimentos antiinflamatórios e curcumina

Uma dieta rica em antioxidantes e o consumo de curcumina, encontrados na cúrcuma, podem beneficiar a memória e reduzir o declínio cognitivo.