Confira 5 hábitos que ajudam a evitar crises de enxaqueca no dia a dia

Sabe aqueles dias em que você acorda com a vontade de conquistar o mundo? Ao se levantar, você decide arrumar a cama, tomar banho e passar um café para enfrentar as demandas da vida que ficam sendo adiadas com frequência. Mas, de repente, vem a temível crise de enxaqueca mais uma vez para arruinar todos os seus planos e, nesse cenário, seria bom se tivessem algumas dicas para evitar passar por isso outra vez.

Em entrevista ao site Minha Vida Saúde, o neurologista Bruno de Mattos listou cinco hábitos que podem fazer a diferença na saúde das pessoas e ajudá-las a evitar crises de enxaqueca no dia a dia. Mas atenção: se as dores forem constantes, é preciso ir buscar ajuda médica o mais rápido possível para descobrir possíveis diagnósticos e iniciar tratamentos para a melhoria de vida e dos sintomas da condição.

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Veja 5 hábitos que ajudam a evitar crises de enxaqueca:

Priorize a hidratação

A prática de se hidratar frequentemente é o primeiro passo para evitar dores fortes de cabeça no dia a dia. "Não espere sentir sede para beber água. Mantenha uma garrafinha sempre por perto. A hidratação adequada ajuda a manter o equilíbrio do organismo e previne que a dor de cabeça dê as caras por falta de combustível básico", explicou o neurologista Bruno de Mattos, em entrevista ao site Minha Vida Saúde.

Alimente-se em intervalos regulares

Mesmo que pareça difícil devido à rotina puxada, tente ao máximo não ficar sem comer nada. Isso pode fazer mal ao organismo e até para o cérebro, causando crises de enxaqueca. "Pular refeições é um perigo para quem sofre de enxaqueca. O jejum prolongado pode causar hipoglicemia, que é a queda de açúcar no sangue. O cérebro identifica essa falta de energia e reage com dor", destacou Bruno de Mattos.

Busque ter uma boa noite de sono

Assim como a hidratação é um hábito simples, a prática de ter uma boa noite de sono também é algo que se deve fazer com mais frequência. "Não basta apenas dormir; o sono precisa ser de qualidade e ter uma quantidade de horas adequada para o seu corpo. Um sono profundo regula os hormônios e permite que o sistema nervoso descanse, reduzindo drasticamente as chances de acordar com dor", ressaltou o neurologista.

Pratique exercícios físicos

Alguns exercícios físicos como a prática de fazer caminhadas, natação ou pular corda, também auxiliam para a saúde do corpo, porque quanto mais você se exercita, menos dores intensas você sente. "O exercício físico é um remédio natural. Quando você se movimenta, o cérebro libera endorfina e serotonina. Essas substâncias promovem o bem-estar e agem como analgésicos naturais", disse o médico.

Tente controlar o estresse e a ansiedade

Além da alimentação adequada, sono regulado e uma rotina de exercícios físicos, tentar controlar o estresse e a ansiedade também é uma excelente opção. "Atividades como meditação, ioga e exercícios de respiração são grandes aliadas. Elas ajudam a acalmar o sistema nervoso e melhoram o humor. Investir em momentos de lazer e relaxamento não é luxo, é parte essencial do seu tratamento preventivo", finalizou.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)