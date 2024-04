Como prevenir a cegueira? Especialista dá dicas para evitar problemas na visão

Falar sobre a perda da visão pode gerar medo em muitas pessoas que acham ser algo definitivo. Para esclarecer e conscientizar sobre a cegueira, todos os anos ocorre a campanha Abril Marrom, dedicada à prevenção e combate a essa condição. No Pará, o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) é referência em cuidados com a saúde ocular, atuando no tratamento de mais de duas mil pacientes todos os meses, além de programas para transplante de córnea. O médico oftalmologista Oswaldo Frazão, diretor técnico do HUBFS lista as principais orientações para prevenir a cegueira.

Um dos principais intuitos do Abril Marrom é mostrar que o diagnóstico precoce das doenças que levam a perda da visão sempre será o melhor tratamento. Conforme Oswaldo Frazão, na região amazônica as doenças mais prevalentes e que podem levar à perda da visão são catarata, glaucoma e problemas da retina. O diagnóstico ocorre devido aos fatores climáticos e demais condições aqui presentes. “As principais são: catarata, glaucoma e doenças da retina, como a degeneração relacionada à idade. A catarata e o glaucoma são doenças interessantes de se falar, porque as duas são muito prevalentes”, explicou o médico.

Perda de visão reversível

A catarata é considerada a principal causa de cegueira reversível no mundo. Oswaldo Frazão detalha que a doença pode ocorrer devido à alta exposição ao sol. “As pessoas que têm essa história de exposição prolongada ao sol costumam ter cataratas em idades precoces. A gente consegue falar um pouquinho sobre essa prevenção, que está ligada principalmente a evitar a exposição solar exacerbada, sobretudo entre dez da manhã e três horas da tarde, que é quando a radiação ultravioleta está mais forte, mais presente aqui na nossa região. Os sinais do problema são a visão ficar embaçada, a pessoa vê uma espécie de fumaça, parece que o tempo está nublado o tempo todo”, aponta o especialista.

Oftalmologista Oswaldo Frazão explicando sobre os danos que as doenças podem causar aos olhos (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O médico informa que a catarata senil, relacionada à idade, é a mais comum. Ela ainda pode surgir devido a um estilo de vida sem cuidados. “Pode acontecer aos 60 ou aos 80, e o que vai determinar a velocidade com a qual essa catarata se instala no organismo são os fatores que estão relacionados ao próprio envelhecimento. Ela pode acelerar devido à exposição solar, a falta de sono, uma alimentação inadequada, estresse psicológico e emocional, etc”, descreve Oswaldo.

Conforme Oswaldo, a pessoa deve ficar atenta para perceber quando a perda parcial está ligada à catarata ou se é de sensibilidade à iluminação. “Pessoas que possuem os olhos de cores mais claras, ou com a chamada ausência de melanina, tendem a ter maiores problemas nos olhos e a sensibilidade é uma delas. Isso ocorre, pois a melanina que protege os olhos não está ali e, se não cuidado, pode gerar problemas mais sérios”, diz o médico.

Cegueira irreversível

Diferente da catarata, o médico informa que o glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível. Para evitar que o problema se agrave, é necessário ter um acompanhamento e realizar exames anualmente.

“O glaucoma não consegue ter reversibilidade. É importante fazermos todos os anos uma investigação clínica com o médico. Muitas pessoas pensam só em trocar os óculos e acabam procurando só a ótica, quando, na verdade, precisam fazer exames já que o principal fator de risco é a pressão ocular aumentada. A pressão ocular, juntamente com a visualização do exame de fundo de olho, são hoje os principais parâmetros clínicos para a gente detectar precocemente e prevenir pioras, utilizando colírios e fazendo todos os exames necessários”, expõe Oswaldo.

Médica manuseando o equipamento usado para a realização dos exames oculares (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Para descobrir o glaucoma é necessário ir regularmente ao médico, pois ele não gera sintomas aparentes. No entanto, o oftalmologista afirma que a pessoa pode se atentar para a perda da visão periférica.

"Ele tem uma característica de perda visual de fora para dentro. Então, a pessoa começa a perder o campo visual externo, lateral, e é mais difícil perceber, pois nos preocupamos mais com a visão central. Temos também a dor ocular aguda, que é um sinal muito importante para ir ao médico", ressalta.

Uso de celulares

De acordo com Oswaldo, o uso de telas de smartphones, tablets e computadores pode acarretar problemas na visão, como a miopia. Entre os sintomas, a vista cansada, a ardência, a dor de cabeça, a vermelhidão, o ressecamento, a visão turva e a sensação de corpo estranho nos olhos são as principais queixas.

“O uso das telas faz com que a gente aumente o nosso grau de miopia de forma exponencial. Estudos da OMS mostram que mostra que em 2050, que não é um futuro tão longe assim, metade da população mundial vai ter miopia. Então, quando você usa as telas excessivamente, você força muito o olhar para perto e a luminosidade fica diretamente nos olhos. Isso fale para computador e celular. Os olhos fazem uma série de mecanismos de adaptação para eu poder focar. É assustador, pois até a anatomia dos olhos tá ficando alongada”, revela o médico.

Especialista Oswaldo Frazão comentando sobre a importância da atenção ao utilizar os óculos de grau (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Cuidados

Conforme o médico, é sempre muito importante ter atenção com a área dos olhos, já que é uma das mais sensíveis. Algumas precauções em atividades diárias são essenciais para evitar algum problema que pode culminar em cegueira na região.

“Temos um número elevado de casos de urgência oftalmológica nos quais são trabalhadores que estão no mato cortando açaí sem os óculos de proteção e entra algum cisco no olho. Ele pode ter fungo, já que na nossa mata o clima equatorial, quente e úmido promove essa maior infecção. Os oftalmologistas recomendam que não se deve coçar os olhos, pois pode ocorrer o descolamento da retina e a mudança na anatomia no glóbulo ocular”, comenta o médico.

Outras maneiras de cuidar da visão e evitar a cegueira envolvem:

Evitar óculos de sol falsificado;

Realizar consultas no oftalmologista ao menos uma vez no ano;

Coçar os olhos com os dedos;

Uso em excesso de colírios e outras medicações;

Diminuir o uso de aparelhos tecnológicos que ficam próximos aos olhos.

Tratamento

Foto da fachada do hospital Bettina Ferro (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Atualmente, um dos locais referência para o tratamento da saúde ocular é o Hospital Bettina Ferro, que faz parte do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA). A unidade integra a rede estadual de atenção em oftalmologia, sendo contratualizado com a prefeitura municipal de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), e atende pacientes regulados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Para ser atendido no local, o paciente deve ser encaminhado por unidades de saúde municipais.

Com o encaminhamento, o paciente recebe atendimento e tratamento de doenças como o glaucoma, o ceratocone, a catarata e a retinopatia diabética. Além disso, o Bettina ainda ofertar o serviço de transplante de córnea pelo SUS.