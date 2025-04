Como manter a constância em exercícios físicos? Confira dicas

A prática de exercícios físicos é fundamental e essencial para promoção da saúde e do bem estar, visto que a rotina de treinos e atividades é o que faz o sedentarismo ser abandonado e traz diversos benefícios não somente para a saúde física do indivíduo, como também para a mental.

Entretanto, apesar de todos os pontos positivos, sabe-se que, com a correria do dia a dia, principalmente o cansaço do trabalho e estudos ou até mesmo a preguiça e indisposição, é difícil manter a motivação e disposição para manter a constância nas atividades físicas.

Pensando nisso, separamos algumas dicas de como manter a constância nas atividades físicas. Confira a seguir:

O que dizem os especialistas dizem sobre constância:

A constância é considerada o elemento fundamental para quem pratica exercício físico e é o que faz com que as pessoas alcancem o tão esperado "resultado". É o que diz Eduarda Amaral, personal trainer especialista em atendimento de pessoas idosas.

"O exercício físico, a constância, na verdade, do exercício físico, é a principal chave que faz com que as pessoas tenham resultados, e entende-se como resultados os mais variados tipos. Pode ser o resultado estético, pode ser o resultado para a qualidade de vida, pode ser o resultado para a própria saúde mental. Então, o que traz a longo prazo e de forma consolidada no ser humano é a constância.[...] Nós, os nossos profissionais de educação física, a gente sempre diz que o importante é ir. O importante é fazer, mesmo naquele dia que a gente não está bem, mesmo no dia que acontecem vários imprevistos, mas manter aquela rotina. A rotina, aquela constância, porque a volta, ela é sempre a pior."

Adaptar exercícios para rotina é fundamental para manter a constância (Freepik)

É importante também ter em vista que a constância é mantida na rotina de cada pessoa e que a comparação deve ser evitada, já que nenhuma rotina é igual a outra, conforme afirma a personal trainer.

"Então é importante entender que a constância vai depender muito do ritmo da pessoa e de cada indivíduo, porque como eu disse, você olha a rotina, você olha a prática. Uma rotina de um atleta, é lógico que ele vai conseguir fazer dois treinos no dia, afinal ele vive disso, assim como existem outras pessoas que conseguem fazer mais exercício porque têm uma rotina mais maleável", afirma

Dicas de como manter a constância

Crie metas realistas: A criação de metas que sejam alcançáveis para o seu nível é essencial, assim como estabelecer prazos de curto, médio e longo prazo;

Rotina: Atividade física é um hábito a ser adquirido e o nosso corpo precisa de tempo e repetitividade para gerar resultados. Adapte sua prática de exercícios físicos com a rotina e o tempo livre que você possui;

Atividade física é um hábito a ser adquirido e o nosso corpo precisa de tempo e repetitividade para gerar resultados. Adapte sua prática de exercícios físicos com a rotina e o tempo livre que você possui; Evite autocobranças: "A constância deve ser vista como uma rotina, a gente não deve trazer o exercício, a prática dele como mais uma autocobrança, porque senão ele perde o efeito benéfico", afirma a personal trainer Eduarda Amaral;

"A constância deve ser vista como uma rotina, a gente não deve trazer o exercício, a prática dele como mais uma autocobrança, porque senão ele perde o efeito benéfico", afirma a personal trainer Eduarda Amaral; Respeite o seu corpo: Todo corpo tem um limite e ele deve ser respeitado, fazer de uma atividade física motivo de sofrimento apenas fará com que seu corpo rejeite aquela prática;

Todo corpo tem um limite e ele deve ser respeitado, fazer de uma atividade física motivo de sofrimento apenas fará com que seu corpo rejeite aquela prática; Descubra o que você gosta: Existem vários tipos de atividade física que você pode praticar, não se prenda apenas em uma específica. Experimente até achar aquela que você mais se encaixa;

Existem vários tipos de atividade física que você pode praticar, não se prenda apenas em uma específica. Experimente até achar aquela que você mais se encaixa; Procure acompanhamento profissional: personal trainers e educadores físicos estão aptos para encontrar o melhor caminho para você conciliar a prática de exercícios na sua rotina.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, Editora web de OLiberal.com.