Comer feijão todos os dias faz bem à saúde e ajuda a viver mais; veja todos os benefícios

Leguminosa fornece nutrientes essenciais e contribui para prevenção de doenças

Hannah Franco
O feijão, presente diariamente na mesa da maioria dos brasileiros, vai muito além de um simples acompanhamento. Pesquisas indicam que o consumo regular de feijão e outras leguminosas — como lentilha e grão-de-bico — está associado à longevidade e ao envelhecimento saudável, principalmente em regiões conhecidas como Blue Zones, onde a população vive mais e com melhor qualidade de vida.

Além de saboroso, o feijão é rico em fibras, proteínas vegetais, minerais (ferro, magnésio, potássio) e vitaminas do complexo B, além de compostos bioativos que ajudam a reduzir inflamação, controlar o colesterol e equilibrar a glicose no sangue.

Tipos de feijão e seus benefícios

Cada variedade de feijão traz nutrientes específicos. Alternar o consumo é a melhor forma de aproveitar todos os benefícios:

Feijão-preto: rico em antocianinas, antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas.

Feijão-carioca (rajado): fonte de ferro e fibras, ideal para saúde intestinal e prevenção da anemia.

Feijão-vermelho: contém altos níveis de ferro e antioxidantes.

Feijão-branco: apresenta amido resistente, funcionando como prebiótico e ajudando o equilíbrio da microbiota intestinal.

Benefícios do feijão para a saúde

Consumir feijão diariamente pode trazer diversos benefícios à saúde, incluindo:

  • Controle do colesterol e glicose: ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes;
  • Saúde intestinal e saciedade: as fibras promovem bom funcionamento do intestino e sensação de saciedade;
  • Energia e proteínas vegetais: fornece aminoácidos essenciais quando consumido com arroz;
  • Nutrientes essenciais: ferro, cálcio, zinco e vitaminas do complexo B fortalecem o organismo;
  • Fortalecimento do sistema imunológico: melhora a resposta do corpo contra infecções.

Nutricionistas recomendam variar os tipos de feijão para aproveitar todos os nutrientes.

Palavras-chave

arroz e feijão

benefícios
Saúde
