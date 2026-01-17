Capa Jornal Amazônia
Brasil inicia vacinação contra a dengue com imunizante desenvolvido em território nacional

A vacina criada no Instituto Butantan está disponível, a partir desse sábado (17), para pessoas de 15 a 59 anos dos municípios de Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais

Essa é a primeira vacina contra a dengue desenvolvida no Brasil (Reprodução / Instituto Butantan)

A vacinação contra a dengue iniciou nesse sábado (17) em dois estados brasileiros. Com imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, o Ministério da Saúde começou a ação nos municípios-piloto de Maranguape, no Ceará (CE), e Nova Lima, em Minas Gerais (MG). A aplicação é em dose única.

Nesse momento, será observado o impacto da vacina em relação à dinâmica de transmissão. Além disso, pretende-se reunir evidências para o plano de avanço da imunização em todo o Brasil. A partir deste domingo (18), a vacinação também fica disponível em Botucatu, no estado de São Paulo (SP).

Segundo o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, a escolha dos municípios se deu “por terem população entre 100 mil e 200 mil habitantes e uma rede de saúde estruturada, que permite implementar a vacina e avaliar seu impacto na imunização da população e na circulação do vírus na comunidade”. Entre as 204,1 mil doses distribuídas, 60,1 mil são para Maranguape, 64 mil foram destinadas a Nova Lima e 80 mil pertencem a Botucatu.

O diretor do Programa de Imunizações, Eder Gatti, afirmou que esse é um dia histórico para a saúde pública do Brasil. “Estamos aqui iniciando a vacinação contra a dengue, com uma vacina do Butantan, 100% nacional, desenvolvida no país. Agora, ela vai ajudar o SUS a combater uma doença que é um problema de saúde pública muito sério. É uma vacina de dose única, a primeira no mundo nesse formato, e nós sabemos que ela é muito segura e protege muito bem as pessoas”, falou.

