Automedicação pode atrasar tratamentos adequados, alerta farmacêutica do Hospital Barros Barreto

Cada organismo tem características específicas — e pode apresentar reações diferentes a um mesmo medicamento. Embora algumas doenças compartilhem sintomas semelhantes, os tratamentos podem variar, o que requer o olhar atento de um profissional da saúde. Pensando nisso, o Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) adota uma abordagem integrada para garantir o uso racional de medicamentos e evitar os riscos da prática da automedicação, que atinge 86% dos brasileiros.

Quase nove em cada dez brasileiros com 16 anos ou mais admitem recorrer à automedicação sem supervisão profissional, alerta levantamento do Instituto de Pesquisa e Pós‑Graduação para o Mercado Farmacêutico (ICTQ). O dado revela um risco silencioso e perigoso no dia a dia da população.

De acordo com Aline Ribeiro, farmacêutica e chefe do Setor de Farmácia do Barros Barreto, que integra o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), o uso consciente de medicamentos se relaciona com políticas públicas, segurança do paciente e sustentabilidade do sistema de saúde.

“Não se trata apenas de evitar desperdícios, mas de assegurar que cada medicamento seja utilizado da forma mais eficaz e segura possível, considerando o perfil clínico e social do paciente”, afirma a farmacêutica.

Além disso, maio – mês do uso racional de medicamentos – reforça a importância da conscientização pública, por meio de campanhas nacionais que promovem a prescrição responsável, o armazenamento adequado e o acompanhamento profissional em todas as etapas do tratamento.

Adesão dos pacientes ao tratamento

Na abordagem do Hospital Universitário, o modelo conta com a seleção criteriosa do arsenal terapêutico, atualização contínua de protocolos baseados em evidências, atuação efetiva da Comissão de Farmácia e Terapêutica e programas permanentes de capacitação das equipes.

Casos acompanhados pela equipe da Farmácia Clínica do HUJBB demonstram o bom desempenho desse modelo: pacientes com quadros complexos passaram a apresentar melhor adesão ao tratamento, menos efeitos colaterais e melhor qualidade de vida.

“O uso racional de medicamentos é uma prática que transforma a vida do paciente, resultando em uma assistência em saúde mais segura, eficiente e humana”, garante Ribeiro.

O cuidado é construído no diálogo: orientações sobre conservação, atenção a sinais de reações adversas e acompanhamento próximo fazem parte da rotina do dia a dia do hospital universitário. “O uso de medicamentos sem supervisão pode causar reações adversas, mascarar sintomas, dificultar diagnósticos e até atrasar tratamentos adequados. Nosso papel é também educativo: orientar os pacientes e suas famílias, reforçando que remédio não é algo banal”, alerta a farmacêutica.

Saiba como fazer o uso consciente de medicamentos

Evite a automedicação. Só tome medicamentos com orientação de um profissional de saúde;

Não tome medicamentos vencidos;

Não use medicamentos indicados para outras pessoas;

Compre medicamentos apenas em farmácias e drogarias regulamentadas;

Exija sempre a nota fiscal e guarde a embalagem, cartela ou frasco – eles são seu comprovante em caso de irregularidades;

Não adquira medicamentos com embalagem amassada, lacres rompidos ou rótulos apagados;

Armazene conforme as instruções do fabricante;

Se o medicamento não fizer efeito ou se surgirem efeitos colaterais, procure um médico imediatamente.

Antibióticos: uso consciente para evitar a resistência

O uso inadequado de antibióticos é um dos principais fatores para a disseminação de microrganismos resistentes, um grave problema de saúde pública.

Como prevenir e controlar a resistência?

Utilize apenas quando prescritos por um profissional de saúde;

Nunca exija antibióticos se o médico disser que não são necessários;

Siga rigorosamente as orientações quanto à dosagem e à duração do tratamento;

Não compartilhe nem utilize sobras de antibióticos;

Lave as mãos regularmente, evite contato com pessoas doentes e mantenha as vacinas em dia.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade