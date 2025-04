Atendimento psicológico gratuito: faculdade abre inscrições para novos pacientes

Uma faculdade localizada no bairro de Batista Campos, em Belém, está com inscrições abertas para atendimentos psicológicos gratuitos. Voltados às pessoas a partir de 16 anos, os interessados devem se cadastrar até 10 de abril para participar das sessões.

Os atendimentos ocorrerão no Serviço Escola de Psicologia (SEP), da Faci Wyden, e serão conduzidos por profissionais e estudantes do curso de psicologia.

"Cada vez mais percebemos que as pessoas precisam de apoio psicológico, seja por meio de escuta ou até com psicoterapia para lidarem com demandas individuais. Entendemos que oferecer atendimento à população é uma oportunidade de unir aprendizado e impacto social também. Nossos alunos aplicam os conhecimentos da graduação enquanto contribuem para o bem-estar da comunidade", destaca Melissa Fecury, coordenadora do curso de Psicologia da Faci Wyden.

Como conseguir atendimento psicológico gratuito?

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Serviço Escola de Psicologia (SEP) da Faci Wyden, localizado na Travessa dos Tupinambás, nº 461, Batista Campos.

Documentação necessária:

• RG, CPF ou outro documento oficial com foto.

Onde: Serviço Escola de Psicologia (SEP) da Faci Wyden, localizada na travessa dos Tupinambás, número 461

Horários dos atendimentos: Terças e quintas, das 8h às 18h.

Inscrições: Até 10 de abril

Como ajudar alguém que se encontra em situação de vulnerabilidade psíquica?

Para alguns especialistas, a conscientização é o primeiro passo. Debater a importância da escuta e do apoio de um profissional da saúde pode ajudar a dissipar o estigma de que a depressão é apenas uma tentativa do indivíduo de chamar a atenção, ou ainda fruto da falta de fé e de força de vontade.