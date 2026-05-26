Anvisa suspende remédio para pressão alta após falha grave em embalagem; confira

A orientação é para que consumidores verifiquem o número do lote informado na embalagem e, em caso de dúvida, suspendam o uso e procurem orientação médica ou farmacêutica.

O que ocorreu?

De acordo com a Anvisa, o recolhimento ocorreu de forma voluntária após a constatação de uma falha no processo de embalagem do medicamento. Blisters da versão de 250 mg teriam sido acondicionados, por engano, em caixas identificadas como sendo da apresentação de 500 mg.

Com a troca das embalagens, pacientes poderiam consumir uma dosagem inferior à prescrita, comprometendo a eficácia do tratamento contra a hipertensão arterial. O órgão regulador alerta que o uso incorreto do medicamento pode representar riscos à saúde, especialmente para pessoas que dependem do controle contínuo da pressão arterial.