Anvisa interdita lote de repelente após falha em substância contra mosquitos; saiba mais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de um lote do repelente “Repele Mavaro” após identificar irregularidades em testes laboratoriais. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União.

De acordo com o órgão regulador, o lote 61/411 do produto apresentou resultado considerado “insatisfatório” em análises relacionadas à concentração do IR3535, substância ativa utilizada em repelentes para proteção contra mosquitos e outros insetos.

Lote fica proibido de comercialização e uso

Com a medida, a Anvisa determinou que o lote citado não pode ser comercializado nem utilizado até a conclusão das investigações. Trata-se de uma interdição cautelar, procedimento adotado quando há necessidade de aprofundamento das análises antes de uma decisão definitiva sobre a segurança do produto.

O IR3535 é uma substância ativa amplamente utilizada em repelentes de insetos, com ação voltada para afastar mosquitos e reduzir o risco de picadas. O composto é aplicado em produtos de uso tópico justamente por sua eficácia contra espécies transmissoras de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Presente em diferentes formulações comerciais, o ingrediente é avaliado em testes de qualidade para garantir que a concentração indicada no rótulo seja suficiente para oferecer a proteção esperada ao consumidor.

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Produto é fabricado por empresa nacional

O repelente é produzido pela empresa Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, que deverá acompanhar o processo de investigação e prestar esclarecimentos aos órgãos competentes.

A agência ainda não informou prazo para a conclusão das análises que vão definir se haverá ou não o recolhimento definitivo do lote.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)