Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Anvisa proíbe suplementos com melatonina e produtos para artrite e artrose; veja quais

Agência suspendeu marcas populares por irregularidades graves em rótulos e promessas terapêuticas; veja a lista completa dos suplementos proibidos

Riulen Ropan
fonte

A medida, em vigor desde quinta-feira (30), tem como foco principal a saúde pública e a proteção do consumidor. (Reprodução / Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensificou a fiscalização e publicou uma nova resolução que proíbe a comercialização de diversos suplementos alimentares irregulares no Brasil. A medida, em vigor desde quinta-feira (30), tem como foco principal a saúde pública e a proteção do consumidor, determinando a apreensão e recolhimento imediato de marcas sem registro ou com irregularidades graves na rotulagem.

Um dos pontos de maior destaque na resolução da Anvisa é a proibição de suplementos à base de melatonina voltados para o público infantil. A Anvisa reforça que o uso desse nutriente não é autorizado para crianças no país.

Entre os produtos de melatonina suspensos e proibidos, destacam-se:

  • Sleep 3/Natures Bounty
  • Natrol Kids Sleep + Calm
  • Zarbees Naturals Children’s
  • Now (1 mg)

VEJA MAIS

image Anvisa proíbe substâncias presentes em esmaltes em gel
Produtos com TPO e DMPT devem sair do mercado em até 90 dias

image Anvisa suspende medicamentos manipulados e implantes hormonais
O hormônio Nesterone e os implantes de testosterona manipulados, conhecidos como "chips da beleza", também foram proibidos

image Anvisa proíbe uso de pó e glitter decorativo em doces; entenda
A aplicação de polipropileno “PP” micronizado é comum na confeitaria

As marcas citadas apresentavam doses acima dos limites recomendados e, de forma irregular, sugeriam o uso infantil. Além disso, a fiscalização identificou graves falhas de conformidade, como a ausência de informações em português e a falta de registro de fabricante ou importador regularizado junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

Suplementos com alegações terapêuticas ilegítimas

A Anvisa também agiu contra produtos que faziam promessas de efeitos terapêuticos não autorizados pela legislação sanitária. A suspensão de venda atingiu suplementos da empresa Natulha, como Artroflex Duo e Artroflex.

A fiscalização constatou que estes produtos prometiam efeitos em condições como artrite, artrose, inflamações e problemas nas articulações, indicações que são exclusivas de medicamentos e não podem ser atribuídas a suplementos alimentares. A Anvisa também apontou a presença de constituintes não autorizados na composição desses itens, o que infringe as normas sanitárias e legais brasileiras.

Consequências e penalidades para suplementos irregulares

A resolução da Anvisa é clara: todos os produtos irregulares devem ser retirados do mercado imediatamente.

Fabricantes, importadores e comerciantes que desrespeitarem a norma estão sujeitos a penalidades legais. A proibição abrange toda a cadeia de comercialização, incluindo fabricação, importação, propaganda, uso, distribuição e venda dos itens irregulares.

A Anvisa orienta os consumidores a sempre verificarem o registro do produto e a lerem atentamente o rótulo antes da compra, garantindo que o suplemento é autorizado e seguro para consumo.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Anvisa

suplementos alimentares

melatonina

artrite

artrose
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda