Anvisa proíbe suplementos alimentares de duas marcas; descubra quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira (25) uma resolução que proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os suplementos alimentares das marcas Gold Labs e Nutrivitalle. A medida foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Anvisa, os produtos da Gold Labs contêm constituintes não autorizados para suplementos alimentares e há relatos de eventos adversos graves associados ao uso.

VEJA MAIS

Os suplementos da Nutrivitalle também foram proibidos por não possuírem registro sanitário adequado, conterem constituintes não autorizados, não possuírem registro para suplemento probiótico e serem produzidos em planta fabril desconhecida.

Além dessas marcas, a resolução suspendeu outros produtos por irregularidades específicas. Entre eles estão suplementos das marcas Magnésio Dimalato, Magnésio Quelato, Expectos Mel, Lipo Magre, Max Beauty, Gestlac e Max Neural, que faziam alegações terapêuticas ou funcionais não aprovadas.

A Goma Hidratada Ekobom também teve a comercialização suspensa, após recolhimento voluntário devido à identificação de estufamento no produto.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia