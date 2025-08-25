Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Anvisa proíbe suplementos alimentares de duas marcas; descubra quais são

Autoridade sanitária determina suspensão de suplementos por riscos à saúde e irregularidades legais

Thaline Silva*
fonte

Alguns suplementos foram proibidos por irregularidades sanitárias, constituintes não autorizados e produção em planta desconhecida (Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira (25) uma resolução que proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os suplementos alimentares das marcas Gold Labs e Nutrivitalle. A medida foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Anvisa, os produtos da Gold Labs contêm constituintes não autorizados para suplementos alimentares e há relatos de eventos adversos graves associados ao uso.

VEJA MAIS 

image Conheça 3 cereais que podem ajudar na produção de colágeno
Além dos famosos cremes anti-idade e suplementos alimentares, investir em alimentos que estimulam o colágeno natural é uma das estratégias para uma pele saudável

image Suplementos alimentares: conheça a regulamentação e saiba como identificar um produto original
Empresário do ramo ensina estratégias para os clientes confirmarem se o produto é legítimo

Os suplementos da Nutrivitalle também foram proibidos por não possuírem registro sanitário adequado, conterem constituintes não autorizados, não possuírem registro para suplemento probiótico e serem produzidos em planta fabril desconhecida.

Além dessas marcas, a resolução suspendeu outros produtos por irregularidades específicas. Entre eles estão suplementos das marcas Magnésio Dimalato, Magnésio Quelato, Expectos Mel, Lipo Magre, Max Beauty, Gestlac e Max Neural, que faziam alegações terapêuticas ou funcionais não aprovadas.

A Goma Hidratada Ekobom também teve a comercialização suspensa, após recolhimento voluntário devido à identificação de estufamento no produto.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda