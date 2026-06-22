Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras do Paraguai no Brasil; entenda o motivo

A tirzepatida é um medicamento desenvolvido inicialmente para o tratamento do diabetes tipo 2

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (FOTO: STEFAMERPIK / FREEPIK)

As canetas para emagrecimento à base de tirzepatida comercializadas no Paraguai passaram a ser alvo de atenção das autoridades sanitárias brasileiras diante do aumento da entrada desses produtos no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da importação, comercialização e divulgação dessas versões estrangeiras por não possuírem registro sanitário no Brasil.

Segundo a agência, a ausência de registro impede a comprovação de que os medicamentos atendem aos critérios de segurança, eficácia e qualidade exigidos pela legislação brasileira. Sem essa avaliação regulatória, não há garantia de que os produtos ofereçam os resultados prometidos ou sejam seguros para uso pela população.

O que é a tirzepatida?

A tirzepatida é um medicamento desenvolvido inicialmente para o tratamento do diabetes tipo 2, mas que ganhou destaque nos últimos anos pelos efeitos na redução do peso corporal. A substância atua no controle da glicemia e também influencia mecanismos relacionados à saciedade, o que contribui para a perda de peso em pacientes com indicação médica.

No Brasil, a tirzepatida está presente em medicamentos que passaram por todas as etapas de avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Isso significa que os produtos autorizados tiveram sua segurança, eficácia e qualidade analisadas antes da liberação para comercialização. Além disso, contam com informações detalhadas em bula, controle de fabricação e monitoramento contínuo por parte das autoridades sanitárias.

VEJA MAIS

image Caneta emagrecedora produzida no Brasil começa a ser vendida após aval da Anvisa
A aprovação ocorreu após a expiração da patente do Ozempic, encerrada em março deste ano


[[(standard.Article) Uso de canetas emagrecedoras leva Supermercados a reverem produtos oferecidos, diz setor]]

image Programa oferece desconto em canetas emagrecedoras à base de semaglutida
Novos medicamentos à base de semaglutida chegam ao mercado com foco em acessibilidade

Qual a diferença entre a tirzepatida aprovada pela Anvisa e as versões proibidas?

A principal diferença está no controle sanitário. Os medicamentos à base de tirzepatida registrados no Brasil são produzidos por fabricantes que seguem rigorosos padrões de qualidade, segurança e boas práticas de fabricação. As concentrações da substância são padronizadas, e qualquer alteração na fórmula ou no processo produtivo precisa ser previamente autorizada pela Anvisa.

Por outro lado, as canetas adquiridas no Paraguai não passam pelo mesmo processo de fiscalização das autoridades brasileiras. Em muitos casos, os produtos apresentam informações em idioma estrangeiro, dados incompletos sobre a composição ou até divergências entre o conteúdo declarado e o efetivamente presente na embalagem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

canetas emagrecedoras

tizerpatida
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda