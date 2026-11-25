Anvisa proíbe anabolizantes e suplementos de três marcas; saiba quais e o motivo

Os produtos eram oferecidos em páginas da internet investigadas pelo órgão.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de anabolizantes, hormônios e suplementos alimentares comercializados sem autorização sanitária. A decisão também proíbe a fabricação, a venda e o uso de substâncias hormonais sem registro no órgão, além de suplementos de três marcas anunciados na internet.

A resolução também menciona NPP e propionato de testosterona. No caso desta última substância, o documento publicado no Diário Oficial da União (DOU) estabelece a restrição para lotes a partir de 1º de janeiro de 3020, data que consta no texto oficial.

Por que a Anvisa proibiu os anabolizantes?

Segundo a agência reguladora, a fiscalização identificou anúncios de medicamentos e substâncias sujeitos a controle especial que não possuíam registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Os produtos eram oferecidos em páginas da internet investigadas pelo órgão. No entanto, os responsáveis pelos sites não foram identificados durante a apuração.

Entre os anabolizantes e hormônios incluídos na determinação estão Winstrol, stanozolol, Proviron, Primobolan, oxandrolona, Masteron, decanoato de nandrolona, Hemogenin, enantato de testosterona, Durateston, Dianabol, boldenona, Deposteron e acetato de trembolona.

A determinação não se limita aos fabricantes e vendedores. A proibição também alcança pessoas, empresas e veículos de comunicação que participem da divulgação, exposição à venda, distribuição, comercialização ou utilização dos produtos.

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Em outra determinação, a Anvisa ordenou a apreensão e proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os suplementos alimentares da empresa Vinicius Morais Advisor Empresarial Ltda. A medida abrange produtos comercializados com as marcas Growup, Grouth Labs e FK. Os suplementos eram anunciados na loja Four Fitness Suplementos, na plataforma Shopee.

A decisão foi tomada após duas empresas apontadas como fabricantes dos produtos, Hilê Indústria de Alimentos e Absolut Indústria, Comércio e Serviços, informarem à agência que não reconheciam os suplementos comercializados pela empresa.