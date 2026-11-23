Anvisa proíbe venda de shampoo anticaspa com indicação de uso infantil

A determinação tem caráter preventivo e estabelece que a empresa responsável retire de circulação os produtos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e proibiu a fabricação, a venda, a distribuição, a divulgação e o uso de todos os lotes do Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos que apresentem indicação de uso para crianças.

A medida envolve produtos fabricados pela empresa Argila Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Segundo a agência, o shampoo era produzido e comercializado com rótulos que indicavam sua utilização pelo público infantil, embora não tivesse autorização para essa finalidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (23).

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De acordo com a determinação, a proibição se aplica exclusivamente aos lotes do Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos que tragam no rótulo a indicação de uso infantil.

Além de determinar o recolhimento desses produtos, a Anvisa proibiu a fabricação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e a utilização dos lotes abrangidos pela medida. A agência informou que a indicação de uso para crianças na rotulagem não estava autorizada, o que motivou a adoção da medida sanitária preventiva.

A determinação tem caráter preventivo e estabelece que a empresa responsável retire de circulação os produtos que se enquadram nas restrições estabelecidas pela Anvisa.