Anvisa proíbe 5 sorvetes por risco a alérgicos; veja quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda, distribuição e importação de cinco sorvetes da marca AICE no Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (10) e está relacionada a falhas graves na rotulagem dos produtos.

Durante fiscalização, a Anvisa identificou a ausência da informação sobre o corante tartrazina na embalagem de alguns produtos. A substância pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis e, por isso, sua presença deve ser obrigatoriamente destacada no rótulo.

Além disso, no sabor Berry Chocomax, foi detectada a presença de amendoim sem qualquer menção no rótulo, um risco grave para pessoas alérgicas ao alimento.

VEJA MAIS

Sorvetes da AICE suspensos

Os cinco sorvetes da marca AICE proibidos pela Anvisa são:

Milk Melon

Juju Apple

Frutyroll

Nanas

Berry Chocomax (presença não informada de amendoim)

Marca criada em Singapura

A AICE é uma marca de sorvetes criada em Singapura. No Brasil, os produtos são importados pela New Arrival Importação & Exportação Ltda., empresa que agora será responsável por recolher todos os lotes em circulação no mercado nacional.

A Anvisa informa que os sorvetes só poderão voltar a ser comercializados após a correção e regularização das informações nos rótulos, de acordo com as normas sanitárias brasileiras.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)