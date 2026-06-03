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Saúde

Anvisa manda recolher lote de água Crystal, da Coca-cola, após identificação de bactéria

A marca integra o Sistema Coca-Cola e está entre as águas minerais mais comercializadas do país

Gabrielle Borges
fonte

A empresa utiliza diferentes fontes minerais para a produção e distribuição de seus produtos (Divulgação/Anvisa)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quarta-feira (3) o recolhimento de um lote da água mineral sem gás Crystal após a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises realizadas no produto. A medida foi adotada como forma de prevenir riscos aos consumidores e garantir a segurança sanitária.

A marca Crystal integra o Sistema Coca-Cola e está entre as águas minerais mais comercializadas do país. A empresa utiliza diferentes fontes minerais para a produção e distribuição de seus produtos em diversas regiões brasileiras.

Qual o lote afetado?

De acordo com o órgão, o lote afetado é o LZ1 VAL200127 3 P 200126, produzido pela Mineração Bom Jesus Ltda., localizada em Luziânia, no estado de Goiás. O recolhimento está sendo realizado de forma voluntária pela fabricante, que iniciou a retirada das unidades do mercado.

Segundo informações repassadas pela fabricante à Anvisa, o lote afetado reúne cerca de 374,4 mil garrafas de 500 ml, produzidas em 20 de janeiro de 2026 e com prazo de validade até 20 de janeiro de 2027.

As unidades foram distribuídas principalmente no Distrito Federal, que recebeu 230.443 garrafas. O lote também chegou a municípios de Goiás (66.768 unidades), ao estado do Tocantins (1.439 unidades) e ao interior de São Paulo (75.750 unidades)

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O que fazer se tiver o produto em casa?

A recomendação das autoridades sanitárias é que os consumidores que possuam unidades do lote afetado não consumam o produto. A orientação é verificar as informações impressas na embalagem e aguardar os comunicados oficiais da empresa sobre os procedimentos para devolução das garrafas e eventual reembolso ou substituição do produto.

A decisão pelo recolhimento ocorreu após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em uma amostra da água mineral. A contaminação foi apontada em laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), a partir de uma coleta realizada durante uma ação de rotina da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa-DF) para monitoramento da qualidade de alimentos e bebidas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

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