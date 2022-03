Alergias: saiba identificar alergias a medicamentos ou alimentos

Muitas pessoas ao redor do mundo convivem com as reações inesperadas do corpo humano após serem submetidas a algum composto que causa irritabilidade, ou melhor dizendo, alergia. Essas respostas podem vir das mais inesperadas substâncias, porém, geralmente estão em determinados alimentos e medicamentos que podem até mesmo levar a morte. Pensando nisso, o oliberal.com explicou como identificar as alergias mais comuns e seus sintomas.

Por que ocorrem as alergias?

As alergias ocorrem quando o sistema imunológico do corpo responde de um jeito anormal a certos alimentos ou medicamentos após fazer uma identificação incorreta, reconhecendo-os como um "invasores" ao organismo.

Como identificar uma alergia?

Os primeiros sintomas que um paciente pode sentir quando possui alguma alergia é a dificuldade na respiração, chiado ao respirar e bloqueio das vias respiratórias. Outra manifestação é o formigamento da boca e, em alguns casos mais severos, o fechamento total da respiração.

Alergia aos alimentos

As alergias alimentares consistem em uma reação aumentada do sistema imunológico a algum tipo de proteína dos alimentos e podem ser igE mediadas, não-IgE mediadas ou mistas. Elas surgem em qualquer idade e são derivadas dos mais diversos alimentos, desde ovo, castanhas, mariscos, abacaxi e a mais comum: leite de vaca.

Alergia a medicamentos

A alergia medicamentosa é reação anormal contra algum remédio, onde o organismo passa a considerar o medicamento prejudicial à saúde. Os mais comuns são: dipirona e paracetamol.

Alergia a proteina do leite

Em bebês, um dos sinais que demonstram alergia à proteína do leite são os vômitos constantes, cólicas, constipação, refluxo e problemas na pele. Geralmente os sintomas aparecem logo no primeiro ano e precisam de uma mudança na alimentação da criança.

Intolerância à lactose

Em contraste a alergia à proteína do leite, mas facilmente confundida, a intolerância à lactose não envolve o sistema imunológico, ela causa apenas uma incapacidade de digerir o açúcar encontrado no leite de vaca, a lactose. Tudo isso devido uma dificuldade, que pode ser total ou parcial, do organismo de produzir a enzima que quebra a lactose, por isso o composto se acumula no intestino e é fermentado pelas bactérias. Os sintomas são:

Dor e inchaço abdominal Diarreia Gases Azia Náusea Dor de cabeça

Alergias podem levar à morte

Se não for tratada, uma alergia pode levar uma pessoa à morte, por isso, é sempre importante procurar um diagnóstico médico após sentir algum desconforto ao consumir algum alimento ou medicamento.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)