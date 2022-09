Prefeitura de Santarém realiza ′rodízio′ entre UBSs para vacinação contra a covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Santarém, oeste do Pará, montou um cronograma de rodízio para aplicação de vacinas contra covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) da zona urbana. Segundo a Semsa, a medida foi adotada devido ao baixo estoque de imunizantes.

O novo esquema de atendimento de vacinação ocorre por meio de revezamento no fluxo de nas UBSs durante a semana.

Confira o cronograma:

Segunda-feira, das 8h às 16h, a imunização contra covid-19 ocorre nas UBS’s: Aparecida, Área Verde, Diamantino, Maicá, Nova República e Salvação.

Terça-feira, nas UBS’s: Interventoria, Mapiri, Maracanã, Uruará e Vitória Régia.

Quarta-feira: Conquista, Matinha, Jaderlândia, Jardim Santarém e Santa Clara.

Quinta: Amparo, Esperança, Aldeia/Fátima/Laguinho, Jutaí e Santo André.

Sexta-feira : Aeroporto Velho, Floresta, Livramento, Mararu, Prainha, Santana e Santarenzinho. O Planalto e a região de Rios seguem uma programação diferente.

A Semsa enfatiza que o calendário vacinal segue as orientações do Ministério da Saúde, que disponibiliza a 1ª e 2ª dose para crianças de 3 anos ou +, a 3ª dose para os adolescentes de 12 anos ou +, a 4ª dose para pessoas com 18 anos ou +, imunossuprimidos, profissionais da saúde e da educação; trabalhadores das forças armadas, de segurança e salvamento, com intervalo de 4 meses entre cada dose.

No entanto, a coordenadora da rede de frios da Semsa, Katia Moura, esclarece que o município não tem vacina disponível para algumas faixas etárias.

“O nosso município não dispõe de vacina para crianças de 3 a 4 anos e para os adolescentes entre 12 a menores de 18 anos. As vacinas que nós tínhamos para esse público acabaram e estamos aguardando o recebimento de novas doses.", enfatizou.

A enfermeira enfatiza quem deve procurar o imunizante. "Os adultos que tenham tomado a 1ª dose com Astrazeneca, podem ir até uma UBS para tomar a 2ª dose. Essa mesma vacina também está sendo disponibilizada para 3ª e 4ª dose para as pessoas acima de 18 anos. Já as crianças de 5 a 11 anos podem tomar a pfizer pediátrica, que deve ser administrada com intervalo de 2 meses entre as doses. No momento, essas são as únicas vacinas que possuímos", conclui Katia.



Documentos necessários na hora da imunização

Para receber os imunizantes é necessário apresentar a carteira de vacinação, cartão SUS, um documento com foto e o CPF. Os trabalhadores da saúde devem levar o comprovante de vínculo em um estabelecimento de saúde, como contracheque, crachá ou carteira de trabalho.

A Semsa orienta que as pessoas que apresentarem sintomas de qualquer doença na fase aguda devem aguardar a completa recuperação para se vacinar.

Vacinação contra Gripe e Poliomielite

A vacinação contra a gripe está disponível para toda população a partir de 6 meses de vida, conforme a Semsa.

Em Santarém, segundo um levantamento da Semsa, 50.642 pessoas receberam a vacina até o momento.

A Semsa possui mais de 5.200 vacinas na rede de frios; a Campanha de vacinação segue até acabar as doses.

Já a campanha contra a Poliomielite vai até o dia 30 de setembro, tendo como público-alvo crianças de 1 a menores de 5 anos. Apesar disso, a Semsa relata que a taxa de vacinação deste ano continua muito baixa, apenas 6.244 crianças foram vacinadas contra o vírus. A vacinação contra os vírus está disponível nas UBS’s da zona Urbana, Planalto e Rios, de segunda a sexta, das 8h às 16h.