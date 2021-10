É fã de camarão e jambu? Aprenda a fazer uma pizza 'paraense vulcânica'

Se você é fã incondicional da culinária feita no Pará e também adora comer uma boa massa, nós temos uma receita que vai te deixar com água na boca. Que tal aprender a fazer uma pizza ‘paraense vulcânica’ recheada com camarão e jambu? Vem que a gente te ensina o passo a passo da receita:

Em entrevista ao portal O Liberal.com, o Fábio Lima, do empreendimento ‘Pizza do Fábio’, enviou a receita completa:

Pizza ‘paraense vulcânica’

Fábio Lima. (Reprodução/ Arquivo pessoal)

INGREDIENTES

Para a massa:

6 xícaras de farinha de trigo;

2 colheres (chá) de de açúcar;

2 colheres (chá) de sal;

1/4 xícara de azeite;

2 ½ xícaras de água morna;

2 colheres (sopa) de fermento biológico seco;

Para montar a pizza:

3 colheres de sopa de molho de tomate;

200g de mussarela triturada;

Jambu cozido a gosto;

200g de camarão rosa refogado;

Tucupi reduzido a gosto;

Orégano a gosto;

1 bisnaga pequena de requeijão cremoso;

MODO DE PREPARO:

Massa:

Misture o fermento e o açúcar em uma tigela Adicione a água morna aos poucos e misture devagar Quando estiver dissolvido, reserve em temperatura ambiente Em uma superfície lisa e limpa, misture a farinha com o sal Faça um buraco no centro e adicione a mistura com o fermento Adicione o azeite e misture bem Sove a massa até parar de grudar nos dedos Cubra com uma toalha e deixe a massa descansar por aproximadamente 1 hora ou até dobrar de tamanho Coloque a massa em uma superfície polvilhada de farinha e use um rolo para abri-la, formando um círculo de 30 centímetros de diâmetro

Montagem da pizza: