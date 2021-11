Aprenda a fazer um pernil 'douradinho' assado na cachaça

Que tal preparar um prato mais elaborado para o almoço? A gente aproveita e te ensina o passo a passo de um pernil delicioso regado com cachaça enquanto está no forno e, que pode ser servido com um molho doce de laranja, arroz e farofa.

INGREDIENTES

Pernil suíno;

Laranjas a gosto;

1 cebola média cortada em cubos;

3 dentes de alho picados;

2 colheres de cheiro-verde picado;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

250 ml de cachaça;

5 estrelas de anis a gosto;

2 canelas em pau a gosto;

4 folhas de louro;

2 cebolas-roxas médias;

100 g de açúcar.

MODO DE PREPARO

Tempere o pernil Suíno Frimesa no dia anterior ao de servir com cebola, alho, louro, cheiro-verde, sal e pimenta a gosto e a cachaça;

No dia de servir, coloque o pernil em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180ºC, regando sempre com o preparo da cachaça e do tempero;

Assim que cozido, reserve;

Asse as cebolas-roxas com casca no forno a 180ºC até que caramelizem;

Depois, deixe-as separadas.

Molho de laranja:

Faça um caramelo com o açúcar, o anis e a canela em pau.

Quando começar a derreter, junte o suco de laranja aos poucos, mexa bem até reduzir a consistência e depois reserve.

Montagem:

Coloque as batatas bolinhas no centro do prato, junte a cebola-roxa caramelizada e regue com o molho de laranja;

Junte fatias do pernil por cima das batatas e da cebola;

Sirva ainda quente.