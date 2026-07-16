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RECEITA

Palha italiana de travessa: aprenda a receita

A receita combina a cremosidade do brigadeiro com a crocância do chocolate, resultando em uma sobremesa simples e cheia de sabor.

Gabrielle Borges

16 de julho de 2026 às 10:45

Palha italiana de travessa

Palha italiana de travessa ( Foto: Reprodução/Nestlé )

A palha italiana de travessa é uma versão prática e ainda mais cremosa do doce tradicional brasileiro. Com uma combinação de brigadeiro, biscoito maisena e uma cobertura crocante de chocolate, a sobremesa é uma ótima opção para servir em reuniões de família, festas ou até como uma opção de doce para o fim de semana.

Além de fácil de preparar, a receita leva poucos ingredientes e conquista pelo contraste entre a textura macia do recheio e a crocância da cobertura.

Ingredientes para a palha italiana de travessa

  • 2 latas de leite condensado;
  • 2 caixas de creme de leite;
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau;
  • 1 colher de sopa de manteiga;
  • 300 g de biscoito maisena.

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Ingredientes para a casquinha crocante de chocolate

  • 150 g de chocolate meio amargo;
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco.

Modo de preparo da palha italiana de travessa

  • Para preparar a sobremesa, comece fazendo o brigadeiro. Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó e a manteiga.
  • Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme consistente e homogêneo.
  • Com o brigadeiro pronto, quebre os biscoitos maisena em pedaços médios e misture ao creme ainda morno, distribuindo bem para formar a base da palha italiana.
  • Transfira a mistura para uma travessa e leve à geladeira até firmar.
  • Para finalizar a sobremesa, derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, mexendo a cada etapa para evitar que queime.
  • Depois, acrescente o óleo de coco e misture até formar uma cobertura brilhante e uniforme.
  • Despeje o chocolate sobre a palha italiana já gelada e leve novamente à geladeira por alguns minutos, até a casquinha endurecer.
  • Depois disso, a palha italiana de travessa está pronta para ser servida. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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