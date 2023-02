Um clássico oitentista na passarela

Quem nasceu entre os anos 1980 e 90, certamente sentiu o gostinho nostálgico de uma Sessão da Tarde ao ver o tema levado pelo Tuna Luso Brasileira na passarela do Rainha das Rainhas 2023. “Elvira, a Rainha da Noite” fazia referência à icônica personagem que sonhava em ser uma estrela, mas mantinha um visual meio de bruxa.

“Meu esplendor significava o palco de Las Vegas onde Elvira sonhava em fazer grandes shows, e tinha animais do seu gosto como aranhas e morcegos”, explica Janaína Pontes, de 28, anos que defendeu o título pelo clube do Souza.

Bailarina e estudante de administração, Janaína conta ainda que os treinos funcionais e de pilates, foram essenciais para ajudar a sustentar o peso da fantasia. Ela conta que o momento foi tão mágico que nem lembra de sentir o peso do resplendor.

Foi como se estivesse flutuando ao vivenciar um momento que desejava participar há anos, desde quando acompanhava a competição de casa.

A conquista no concurso vai ajudá-la a dar mais visibilidade ao trabalho com a dança. “Meu plano é poder conseguir mais trabalhos através dessa visibilidade que tive no concurso, seja com trabalhos na área da dança ou fora mesmo. E claro, conseguir reforçar a importância cultural da arte da dança e do teatro para todos”, destaca.