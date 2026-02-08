Tharsila Barros diz viver “misto de emoções” no palco do Rainha das Rainhas

Tharsila Barros afirmou estar vivendo a realização de um sonho ao representar o Corpo de Bombeiros (COCB) no concurso Rainha das Rainhas. Em entrevista após a apresentação, a candidata falou sobre as sensações ao subir ao palco e descreveu o momento como uma experiência intensa, marcada por emoção, gratidão e expectativa.

Segundo Tharsila Barros, a passagem pela passarela foi envolvida por sentimentos difíceis de explicar. Ela destacou a energia característica do concurso e avaliou de forma positiva o desempenho apresentado. “Estar no palco do Rainha das Rainhas é um misto de emoções, é a realização de sonhos. Fiquei muito feliz com a minha apresentação, foi gratificante. A energia que só esse palco tem é algo incrível”, afirmou.

A candidata também comentou a adrenalina do momento, que fez com que não se lembrasse de todos os detalhes da apresentação. Ainda assim, disse sair confiante e entregue à experiência. “Eu não lembro de tudo o que fiz no palco, mas deu tudo certo. Estou muito feliz e confiante. Espero que Deus tenha uma história linda para mim. O que Ele quiser, eu estou pronta. Essa é a hora”, disse Tharsila Barros.

Transmissão do evento

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.