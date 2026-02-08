Shopping Bosque Grão-Pará celebra segundo ano de parceria no Rainha das Rainhas 2026

O Shopping Bosque Grão-Pará consolida sua participação na 78ª edição do Rainha das Rainhas como um dos grandes incentivadores da cultura paraense. Presente pelo segundo ano consecutivo, o shopping destaca a evolução do projeto e a importância de estar inserido no calendário de grandes eventos da capital. Na noite deste sábado (7), no Hangar, a gerente de marketing do Bosque, Raphaela Rocha, ressaltou o orgulho de fazer parte desta edição histórica que marca os aniversários do Grupo Liberal.

Para Raphaela Rocha, a parceria é estratégica e gratificante. "Para a gente é um orgulho muito grande. A gente vê que o projeto vem ganhando cada vez mais, já tem toda essa tradição e a cada ano o Liberal consegue trazer novidades", afirmou a gerente. Ela citou como exemplo o "After da Rainha" com a aparelhagem Carabao, inovação deste ano que promete movimentar o público após o desfile oficial.

"Nós acreditamos muito no projeto. Faz parte de Belém, faz parte da nossa cultura e também do calendário do Shopping Bosque Grão-Pará", completou.

Além do apoio na noite do desfile, a parceria se estenderá para a próxima semana. O shopping receberá as rainhas em um evento exclusivo onde serão entregues premiações dos lojistas do empreendimento. Segundo a organização, o intuito é manter essa união por longos anos, reforçando o compromisso do shopping com as tradições que atravessam gerações no Pará.

Evento exclusivo e premiações

O público que frequenta o Shopping Bosque Grão-Pará poderá conferir de perto as candidatas na semana seguinte ao concurso. A visita das soberanas ao shopping já se tornou um momento aguardado pelos clientes e lojistas, que participam ativamente da premiação. O concurso, transmitido ao vivo pela TV Liberal por volta das 23h, define hoje quem receberá as honrarias e os prêmios dos parceiros.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.