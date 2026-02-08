Samia Lais diz estar confiante após apresentação no Rainha das Rainhas

A representante do Bragantino no concurso Rainha das Rainhas, Samia Laís, falou sobre a sensação vivida durante a apresentação e afirmou estar confiante com o desempenho no palco. Em entrevista após deixar a passarela, a candidata comentou o nervosismo inicial e destacou que conseguiu entregar o melhor junto com a equipe.

Segundo Samia Laís, o momento foi marcado por ansiedade, mas também por foco na apresentação. Ela contou que, mesmo nervosa, manteve o objetivo de executar tudo o que foi preparado. “Eu estava um pouco nervosa, mas entreguei o meu máximo. O foco nunca foi errar, e sim dar o meu melhor, até porque minha equipe estava confiante em mim”, afirmou.

A candidata também ressaltou a emoção ao receber o carinho do público após a apresentação e avaliou de forma positiva o que foi apresentado. De acordo com ela, mesmo sem ter assistido ao vídeo, a sensação é de dever cumprido. “Foi maravilhoso e emocionante receber esse carinho. Ainda não assisti, mas, pelo que senti lá no palco e pela entrega que fiz, acredito que fui bem”, disse Samia Laís.

Transmissão do evento

