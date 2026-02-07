Rainhas 2026: veja a ordem de apresentação das candidatas
Concurso acontece na noite deste sábado (07/02). 15 candidatas disputam o título de soberana do Carnaval paraense.
O sorteio da ordem de desfile do Rainha das Rainhas 2026 ocorreu às 21h30 deste sábado (7), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. O procedimento definiu a sequência de entrada das 15 representantes de clubes sociais que disputam a 78ª edição do concurso. A Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará será a primeira agremiação a cruzar a passarela, dando início às apresentações de beleza e fantasia.
As candidatas aguardam agora o início oficial da transmissão pela TV Liberal, previsto para ocorrer por volta das 22h30, logo após o reality show Big Brother Brasil 2026.
Confira a ordem oficial das apresentações
Abaixo, veja a lista completa com a ordem de entrada das rainhas e seus respectivos clubes:
- Nayara Matoso (Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará)
- Maria Eduarda Guiomarino (Tênis Clube)
- Tharsila Barros (COCB)
- Rayana Corrêa (Paysandu Sport Club)
- Sâmia Fernandes (Clube do Bragantino)
- Eduarda Barra (Clube do Remo)
- Heloise Helene (Bancrévea)
- Layane Santos (Guará Acqua Park)
- Lígia Silva (AABB)
- Keyla Barros (Pinheirense)
- Ronara Furtado (Pará Clube)
- Taynara Xavier (Tuna Luso Brasileira)
- Thamires Ávila (Grêmio Literário e Recreativo Português)
- Eloah Mourão Corrêa (Assembleia Paraense)
- Carlen Baia (Clube de Engenharia do Pará)
O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.
