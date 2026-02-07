Capa Jornal Amazônia
Rainhas 2026: veja a ordem de apresentação das candidatas

Concurso acontece na noite deste sábado (07/02). 15 candidatas disputam o título de soberana do Carnaval paraense.

Gabriel da Mota
fonte

Sorteio da ordem de apresentação das 15 candidatas que disputam o título do Rainhas 2026 ocorreu por volta das 21h30 (Igor Mota)

O sorteio da ordem de desfile do Rainha das Rainhas 2026 ocorreu às 21h30 deste sábado (7), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. O procedimento definiu a sequência de entrada das 15 representantes de clubes sociais que disputam a 78ª edição do concurso. A Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará será a primeira agremiação a cruzar a passarela, dando início às apresentações de beleza e fantasia.

As candidatas aguardam agora o início oficial da transmissão pela TV Liberal, previsto para ocorrer por volta das 22h30, logo após o reality show Big Brother Brasil 2026. 

Confira a ordem oficial das apresentações

Abaixo, veja a lista completa com a ordem de entrada das rainhas e seus respectivos clubes:

  1. Nayara Matoso (Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará)
  2. Maria Eduarda Guiomarino (Tênis Clube)
  3. Tharsila Barros (COCB)
  4. Rayana Corrêa (Paysandu Sport Club)
  5. Sâmia Fernandes (Clube do Bragantino)
  6. Eduarda Barra (Clube do Remo)
  7. Heloise Helene (Bancrévea)
  8. Layane Santos (Guará Acqua Park)
  9. Lígia Silva (AABB)
  10. Keyla Barros (Pinheirense)
  11. Ronara Furtado (Pará Clube)
  12. Taynara Xavier (Tuna Luso Brasileira)
  13. Thamires Ávila (Grêmio Literário e Recreativo Português)
  14. Eloah Mourão Corrêa (Assembleia Paraense)
  15. Carlen Baia (Clube de Engenharia do Pará)

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

.
