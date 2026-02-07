Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Tharsila Barros, candidata do COCB
Acadêmica de Administração, a representante de Barcarena apresenta a fantasia “Beleza Mortal”, inspirada na tragédia de Medusa e em sua ressignificação como símbolo de resistência
A candidata do COCB, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Tharsila Barros, natural de Barcarena. Acadêmica do curso de Administração, ela entra na passarela com a fantasia “Beleza Mortal: a tragédia de Medusa”. Taurina, Tharsila tem 1,53 m de altura e pesa 58 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.
Conheça a história da fantasia da candidata do COCB
A fantasia “Beleza Mortal” é inspirada na mitologia grega e conta a história de Medusa, uma bela mortal e sacerdotisa de Atena. Após ter sua pureza profanada no templo sagrado, Medusa foi amaldiçoada e transformada em uma górgona, com cabelos e corpo de serpente, capaz de petrificar quem a olhasse.
Na narrativa, apenas Perseu conseguiu enfrentá-la com a ajuda dos deuses. Com o passar do tempo, a figura de Medusa passou a ser ressignificada, tornando-se símbolo de resistência contra o silenciamento de mulheres vítimas de violência.
O corpo da fantasia personifica a serpente. Na cabeça, surge o símbolo da maldição e do poder letal de Medusa. O resplendor retrata um jardim secreto com colunas gregas, trazendo ao centro o escudo de Atena e, nas laterais, guerreiros petrificados e as figuras de suas irmãs, formando a trilogia das górgonas.
A criação da fantasia é assinada pelo estilista Ewandro Cravo, com coreografia de Hyan Victor.
Saiba tudo sobre Tharsila Barros
- Nome: Tharsila Barros
- Cidade: Barcarena
- Signo: Touro
- Ocupação: acadêmica de Administração
- Altura: 1,53 m
- Peso: 58 kg
- Instagram: @_tharsilab
- Estilista: Ewandro Cravo
- Coreógrafo: Hyan Victor
O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.
