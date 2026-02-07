Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Tharsila Barros, candidata do COCB

A candidata do COCB, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Tharsila Barros, natural de Barcarena. Acadêmica do curso de Administração, ela entra na passarela com a fantasia “Beleza Mortal: a tragédia de Medusa”. Taurina, Tharsila tem 1,53 m de altura e pesa 58 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

Veja mais imagens da apresentação:

Conheça a história da fantasia da candidata do COCB

A fantasia “Beleza Mortal” é inspirada na mitologia grega e conta a história de Medusa, uma bela mortal e sacerdotisa de Atena. Após ter sua pureza profanada no templo sagrado, Medusa foi amaldiçoada e transformada em uma górgona, com cabelos e corpo de serpente, capaz de petrificar quem a olhasse.

Na narrativa, apenas Perseu conseguiu enfrentá-la com a ajuda dos deuses. Com o passar do tempo, a figura de Medusa passou a ser ressignificada, tornando-se símbolo de resistência contra o silenciamento de mulheres vítimas de violência.

O corpo da fantasia personifica a serpente. Na cabeça, surge o símbolo da maldição e do poder letal de Medusa. O resplendor retrata um jardim secreto com colunas gregas, trazendo ao centro o escudo de Atena e, nas laterais, guerreiros petrificados e as figuras de suas irmãs, formando a trilogia das górgonas.

A criação da fantasia é assinada pelo estilista Ewandro Cravo, com coreografia de Hyan Victor.

Saiba tudo sobre Tharsila Barros

Nome: Tharsila Barros

Cidade: Barcarena

Signo: Touro

Ocupação: acadêmica de Administração

Altura: 1,53 m

Peso: 58 kg

Instagram: @_tharsilab

Estilista: Ewandro Cravo

Coreógrafo: Hyan Victor

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.