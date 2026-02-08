Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Sâmia Fernandes, candidata do Clube do Bragantino

A candidata do Clube do Bragantino, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Sâmia Fernandes, natural de Bragança. Enfermeira, ela entra na passarela com a fantasia “Oxum”. Capricorniana, Sâmia tem 1,62 m de altura e pesa 57 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

Conheça a história da fantasia da candidata do Clube do Bragantino

A fantasia “Oxum” é inspirada na orixá das águas doces, do amor e da prosperidade. Conhecida como a rainha do ouro, Oxum representa a beleza, a fertilidade e o poder feminino, reunindo elegância, doçura e sabedoria.

Senhora dos rios e das cachoeiras, a personagem se revela em dois momentos. No primeiro, encanta pelo brilho e pela suavidade. No segundo, manifesta força, poder e majestade como rainha do ouro.

Veja mais imagens da apresentação:

Sâmia Fernandes (Bragantino) Foto: Thiago Gomes Foto: Thiago Gomes Foto: Carmem Helena

O corpo da fantasia traz sensualidade e delicadeza, enquanto o arranjo de cabeça expressa riqueza, brilho e reflexos das águas. O resplendor reforça a essência sensível e, ao mesmo tempo, poderosa da orixá.

A fantasia utiliza as cores dourado, amarelo e off-white, com bordados em strass, cristais, joias semipreciosas e pigmentos em ouro puro. Foram utilizadas penas de faisão, rabo de galo e chinchilas. A criação é do estilista Gustavo Mescouto, com coreografia de Luan Branche.

Saiba tudo sobre Sâmia Fernandes

Nome: Sâmia Fernandes

Sâmia Fernandes Cidade: Bragança

Bragança Signo: Capricórnio

Capricórnio Ocupação: enfermeira

enfermeira Altura: 1,62 m

1,62 m Peso: 57 kg

57 kg Instagram: @samialais_09

@samialais_09 Estilista: Gustavo Mescouto

Gustavo Mescouto Coreógrafo: Luan Branche

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.