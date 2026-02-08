Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Heloise Helene, candidata do Bancrévea

A candidata do Bancrévea, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Heloise Helene, natural de Belém e criada em Santa Izabel do Pará. Advogada, ela entra na passarela com a fantasia “Àcqua”. Libriana, Heloise tem 1,65 m de altura e pesa 58 kg.

Veja mais imagens:

Heloise Helene (Bancrévea) Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Thiago Gomes Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana

Conheça a história da fantasia da candidata do Bancrévea

A fantasia “Àcqua” apresenta um olhar misterioso que traduz sentimentos intensos e força de expressão, encantando tudo o que é mortal. A personagem ressurge das profundezas e se impõe pela presença, envolvendo o público com sua beleza e imponência.

Inspirada na riqueza dos mares, a fantasia destaca joias e pedras preciosas, enquanto o canto de Àcqua envolve e inebria em meio às ondas em degradê de verdes, que transitam das espumas brancas aos tons profundos de azul.

Na cabeça, cavalos-marinhos e barbatanas são rebordados em cristais e águas-marinhas. No corpo, arabescos entrelaçados em microcristais de turmalina e safiras reforçam o brilho da composição. O resplendor tridimensional traz um bordado rico em cristais, pedras, algas marinhas, conchas e cavalos-marinhos.

A criação da fantasia é do estilista João Bosco, com coreografia assinada por Marquinho (Quinho).

Saiba tudo sobre Heloise Helene

Nome: Heloise Helene

Heloise Helene Cidade: Belém (criada em Santa Izabel do Pará)

Belém (criada em Santa Izabel do Pará) Signo: Libra

Libra Ocupação: advogada

advogada Altura: 1,65 m

1,65 m Peso: 58 kg

58 kg Instagram: @heloisehelene

@heloisehelene TikTok: @heloisehelene

@heloisehelene Estilista: João Bosco

João Bosco Coreógrafo: Marquinho (Quinho)

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.