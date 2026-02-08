Capa Jornal Amazônia
Rainhas 2026

Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Heloise Helene, candidata do Bancrévea

Advogada, a representante de Belém leva à passarela a fantasia “Àcqua”, inspirada na força, no mistério e na riqueza dos mares.

O Liberal

A candidata do Bancrévea, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Heloise Helene, natural de Belém e criada em Santa Izabel do Pará. Advogada, ela entra na passarela com a fantasia “Àcqua”. Libriana, Heloise tem 1,65 m de altura e pesa 58 kg.

Veja mais imagens:

Heloise Helene (Bancrévea)

Conheça a história da fantasia da candidata do Bancrévea

A fantasia “Àcqua” apresenta um olhar misterioso que traduz sentimentos intensos e força de expressão, encantando tudo o que é mortal. A personagem ressurge das profundezas e se impõe pela presença, envolvendo o público com sua beleza e imponência.

Inspirada na riqueza dos mares, a fantasia destaca joias e pedras preciosas, enquanto o canto de Àcqua envolve e inebria em meio às ondas em degradê de verdes, que transitam das espumas brancas aos tons profundos de azul.

Na cabeça, cavalos-marinhos e barbatanas são rebordados em cristais e águas-marinhas. No corpo, arabescos entrelaçados em microcristais de turmalina e safiras reforçam o brilho da composição. O resplendor tridimensional traz um bordado rico em cristais, pedras, algas marinhas, conchas e cavalos-marinhos.

A criação da fantasia é do estilista João Bosco, com coreografia assinada por Marquinho (Quinho).

Saiba tudo sobre Heloise Helene

  • Nome: Heloise Helene
  • Cidade: Belém (criada em Santa Izabel do Pará)
  • Signo: Libra
  • Ocupação: advogada
  • Altura: 1,65 m
  • Peso: 58 kg
  • Instagram: @heloisehelene
  • TikTok: @heloisehelene
  • Estilista: João Bosco
  • Coreógrafo: Marquinho (Quinho)

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

.
