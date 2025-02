Rainha das Rainhas: candidatas do concurso falam de expectativa e ansiedade para o grande dia

Esta quarta-feira (12) marcou o último dia da série de entrevistas feitas pela Rádio Liberal + com as candidatas do Rainha das Rainhas 2025. Loren Oliveira (Bragantino), Yanna Meireles (Pinheirense), Daniely Barbosa (Clube de Engenharia), Danny Santos (CSSA), Rebecca Sangalli (Assembleia Paraense), Lohane Lima (Remo), Nilvana Lopes (Tuna) e Pâmela Nascimento (Pará Clube) participaram do quadro “Papo de Rainha” do programa Tarde Liberal + comandado pela jornalista Elisa Vaz. Nesta quinta (13), as 13 candidatas farão uma visita ao Centro Universitário Fibra, que é patrocinadora do evento.

As candidatas estão animadas, mas também ansiosas com a agenda do concurso, uma vez que elas precisam dar conta das programações, ensaios e prova de fantasias, entre outros compromissos. Durante as entrevistas, elas falaram de expectativa, visibilidade, representatividade e a importância de participarem do concurso no ano da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, quando os olhos do mundo estão voltados para a região amazônica.

"Participar do Rainha em um ano importante para o nosso estado e nossa região é muito significativo, pois vamos levar para o palco uma mensagem de sustentabilidade, seja pelo nosso discurso ou pelas nossas fantasias", diz Nilvana Lopes, da Tuna.

Pâmela Nascimento, do Pará Clube, acredita que esse ano o concurso terá uma visibilidade a mais em decorrência da COP, uma vez que as pessoas já estão pesquisando e estão curiosas para saber o que acontece pelo estado.

Lohane Lima, do Clube do Remo, diz que o concurso não se limita a uma disputa de beleza, mas, de representatividade. “Nós como rainhas, temos um papel muito importante de somar em prol do nosso estado e das causas ambientais”, declara a candidata.

Rebecca Sangalli, da Assembleia Paraense, destaca que o Rainha das Rainhas representa a força da mulher e, nesse momento da COP, o concurso mostra o potencial da mulher e da cultura do estado. “Vai ser muito bom para todos nós esse momento de visibilidade”, pontua.

A candidata do Clube Bragantino, Loren Oliveira, diz que o concurso é um sonho antigo e está muito feliz com todas as etapas pelas quais vem passando por meio do concurso. E acredita que o Rainhas será mais uma vitrine de cultura e sustentabilidade que pautam a COP 30.

Yanna Meireles, do Pinheirense, destaca que o momento é oportuno para levantar a bandeira de Mocajuba, sua cidade natal, por meio da participação no concurso. “Eu sou do interior do estado e é sempre muito importante tratar das questões do meio ambiente. Nosso papel é fundamental para levar conscientização às pessoas”, pontua Yanna.

Danny Santos, do Subsar, concorda com as demais candidatas e destaca que, sabe que esse ano todas terão um compromisso a mais no concurso. “A COP 30 já começou e nós fazemos parte disso”, destaca.

O evento

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. O total de 13 candidatas vão disputar o título de Rainha das Rainhas 2025, que chega à 77ª edição.