O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: Remo e Paysandu têm fantasia idealizada pelo mesmo estilista

João Bosco também é responsável pelas fantasias de outras duas candidatas desta edição: Heloise Helene, do Bancrévea, e Nayara Matoso, da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará.

O Liberal
fonte

Remo e Paysandu têm fantasia idealizada pelo mesmo estilista no Rainha das Rainhas 2026. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Clube do Remo e Paysandu compartilham o mesmo estilista no Rainha das Rainhas 2026. Na noite de sábado (7) e madrugada deste domingo (8), apesar de defenderem cores e torcidas historicamente opostas, as representantes dos dois clubes entram na passarela com fantasias assinadas por: João Bosco, um dos nomes mais tradicionais e requisitados do concurso.

Pelo lado bicolor, Rayana Corrêa foi a primeira a desfilar com o tema “Rayá, a filha do sol”, uma proposta que destaca energia, luz e força feminina por meio de um enredo simbólico e marcante. Já a candidata do time azulino, Eduarda Barra apresenta a fantasia “Shallimar - a essência inebriante do amor”, inspirada na perfumaria oriental e em elementos que remetem à intensidade das emoções. Já a representante 

Além de assinar os figurinos das representantes de Remo e Paysandu, João Bosco também é responsável pelas fantasias de outras duas candidatas desta edição: Heloise Helene, do Bancrévea, com o tema “Àcqua”, e Nayara Matoso, da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, que leva ao palco o enredo “Tzárah, a chama ardente da paixão”. A presença em quatro projetos diferentes reforça a versatilidade e a experiência do estilista no concurso.

A coincidência entre os clubes rivais chama atenção em uma disputa marcada pela diversidade de conceitos e estilos. Mesmo com a mesma assinatura, as fantasias seguem propostas distintas, desenvolvidas de acordo com a identidade de cada candidata e a narrativa escolhida.

No Rainha das Rainhas, o figurino é um dos elementos mais importantes da apresentação, já que o quesito fantasia tem peso decisivo na avaliação final. A participação de um mesmo estilista em múltiplos projetos evidencia a relevância do trabalho criativo e técnico para o desempenho das candidatas no palco.

Patrocinadores

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

 

Palavras-chave

rainha das rainhas 2026
Rainhas 2026
