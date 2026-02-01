Rainha das Rainhas 2026: Lohanne Lima cultiva a felicidade de ser Rainha 2025
Essa bragantina de 24 anos, estudante de Nutrição, rememora a conquista do 13º título do Clube do Remo no concurso e dá dica para quem está na disputa em 2026
Ter foco. Esse é o ponto principal para quem entre as 15 candidatas de clube sociais de Belém pretende sagrar-se a Rainha das Rainhas 2026, no tradicional concurso de beleza e fantasia promovido pelo Grupo Liberal. O evento chega, agora, à sua 78ª edição, em grande estilo, repleto de inovações. Por isso, o recado de se estar focada no RR 2026 parte de quem sabe o que diz: a Rainha das Rainhas 2025, Lohanne Lima.
Com toda a sua beleza e desenvoltura, Lohanne vai estar em 7 de fevereiro à noite, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, local da Grande Noite do Rainha das Rainhas 2026. A atual rainha vai torcer pelas rainhas dos clubes na disputa do título máximo e, em especial, abrilhantar o evento, com uma apresentação especial ao público e ainda protagonizar a entrega da faixa de Rainha para sua sucessora.
Conquista para a vida toda
Para Lohanne Lima, 24 anos, nascida no Município de Bragança e estudante de Nutrição, conquistar o título de Rainha das Rainhas é algo inesquecível. "É um sonho realizado, uma conquista, e não se tem palavras para descrever a felicidade desse título".
Ela conta que o ano como Rainha das Rainhas de 2025 tem sido maravilhoso e "passou muito rápido", ou seja, é algo muito intenso. A Rainha diz que conseguiu aproveitar muito esse ano de reinado como "uma experiência incrível".
Foi na noite de 22 de fevereiro de 2025 que Lohanne tornou-se Rainha das Rainhas. A jovem se lembra muito bem como transcorreu aquele momento ímpar na vida dela. "Passou um filme na minha cabeça, assim, com relação aos desafios que eu tinha enfrentado para chegar até ali. Então, na hora que eu ouvi o meu nome, eu vi que tudo tinha valido a pena".
Essa vitória representou ainda o resgate importante para o Clube do Remo, agremiação pela qual Lohanne desfilou. Desde 2005, o Leão Azul não vencia o concurso. Remista de coração, a Rainha lembra que ao ser apresentada à diretoria do clube disse: 'Olha, este ano a gente vai ganhar. Eu vou trazer este título para vocês". E depois, como diz Lohanne, deu tudo certo. Ela desfilou com a fantasia "Parvati: a energia indiana do amor" e teve como estilista João Bosco Maia Neto e como coreógrafo Marcos Maciel.
Ela pontua que "o trabalho em equipe" foi fundamental para vencer o Rainha das Rainhas. "O trabalho de cada indivíduo tem que acontecer perfeitamente para que tudo dê certo. Desde o estilista, o maquiador, o diretor, o coreógrafo, tudo tem que dançar conforme a música".
Uma escola
A dica que a rainha Lohanne Lima repassa às rainhas dos clubes sociais às vésperas da Grande Noite do RR 2026 é: "Confiar. Autoconfiança, fé, fazer o seu trabalho e focar no que você treinou para fazer naquele momento, focar para fazer 100%".
Ganhar o Rainha das Rainhas somou muito à vida profissional e pessoal de Lohanne. "O concurso foi uma verdadeira escola para mim, tanto para o meu autoconhecimento quanto para as pessoas também me conhecerem", ressalta. Ela salienta que o concurso tem uma visibilidade muito grande,"então, me abriu muitas oportunidades".
Lohanne Lima tem como meta se formar no curso universitário no final de 2027. E, nesse sentido, o Rainha das Rainhas agregou muito a esse processo profissional da jovem, que intenciona seguir uma carreira nas áreas da saúde e da estética.
A rainha Lohanne está envolvida no concurso Rainha das Rainhas 2026. O evento está com uma nova roupagem, ou seja, uma série de inovações, como a apresentação das 15 rainhas de clubes sociais com um desfile no Mercado de São Brás; um passeio de barca à Ilha do Combu, no estuário de Belém; uma visita à Fundação Hemopa e mobilização das candidatas em uma campanha inédita de doação de sangue e outros eventos expressivos para realçar o clima da festa que é o Rainha das Rainhas.
Em 2026, o concurso acontece em um momento especial: os 50 anos da TV Liberal, em 27 de abril, e os 80 anos do jornal O Liberal, em 15 de novembro. "Eu estou gostando muito. A apresentação das candidatas no Mercado de São Brás trouxe muita valorização do nosso espaço, da nossa Belém maravilhosa. Isso valorizou muito o concurso".
"Esse concurso é um símbolo, não é à toa que ele é nosso patrimônio (patrimônio cultural e artístico imaterial do Estado do Pará). É algo que está na história de muitas famílias, das crianças. Eu, quando era criancinha, cresci assistindo, sonhei com isso". Lohanne diz ser gratificante fazer parte dessa história. A atual Rainha das Rainhas pretende continuar assistindo ao Rainha. "Futuramente, quando eu estiver uma rainhazinha, ela vai assistir também" arremata.
As candidatas do Rainha das Rainhas 2026 são: Bancrévea, Tênis Clube do Pará, Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, Assembleia Paraense, Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso Brasileira, Bragantino, Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (COCB), Pinheirense, Clube de Engenharia, Grêmio Literário e Recreativo Português, AABB, Guará Acqua Park e Pará Clube.
Na festa
O ingresso para a pista do Rainha está no link:tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.
Já a mesa de quatro lugares pode ser adquirida via WhatsApp da produtora Show Bis: (91) 98152-4202 ou presencialmente na sede do Grupo Liberal.
O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.
