Rainha das Rainhas 2026: Layane Santos, do Guará Park, recebe carro zero em Belém 

A Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos, que representou o Guará Acqua Park, recebeu nesta quarta-feira (25) o carro zero quilômetro oferecido pelo Grupo Liberal em parceria com o Grupo Revemar. O veículo é um Peugeot 208, modelo 2026. A entrega ocorreu na sede da Revemar, no bairro do Umarizal, em Belém. Além do veículo, ela também ganhou uma bolsa de estudos integral no Centro Universitário Fibra, uma hospedagem no Vila Galé Fortaleza e ainda produtos de lojas do Shopping Bosque Grão-Pará. Natural de Capanema, aos 20 anos, a professora de balé venceu a disputa com a fantasia “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”.

“Eu estou muito, muito, muito feliz. O Rainha das Rainhas é um sonho que eu carrego comigo desde quando eu era muito criança. A ficha ainda não caiu, está caindo ainda devagar. Eu vim muito ansiosa também para receber o carro. Muitas pessoas me perguntaram: ‘Layane, cadê o carro?’. Está aqui. Hoje eu vim receber e é só felicidade”, festejou a vencedora do concurso.

Layane também falou sobre a vida antes e depois do reinado. “Eu estou ali todos os dias tendo um compromisso diferente. Mas está sendo muito gratificante, muito maravilhoso viver tudo isso. Tenho certeza que vai ficar marcado para sempre na minha vida, em toda a minha trajetória artística”, disse ela.

A campeã deixou ainda um recado para meninas que sonham em participar do concurso. “Eu sempre falo que eu sou a prova viva de que, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, continue sonhando, continue se dedicando, porque quando a gente se dedica, quando a gente sonha, realmente acontece. Então é só acreditar que o seu sonho vai se tornar realidade”, falou.

O veículo é um Peugeot 208, modelo 2026. (Wagner Santana | O Liberal)

Parceria institucional

“Hoje nós estamos aqui fazendo essa grande entrega para a nossa rainha, que, diga-se de passagem, é uma belíssima premiação. Essa parceria é uma parceria institucional junto com o Grupo Revemar que já existe há vários anos. A cada ano que passa, fica algo mais espetacular, fica mais grandioso. E esse ano, de fato, o modelo do carro que ela ganhou é muito bonito, com um design jovial, digno de uma rainha. Então, para a gente, do Grupo Liberal, ter essa parceria de muitos anos com o Grupo Revemar é uma satisfação muito grande. É muito gratificante ter essa marca junto com a gente”, reconheceu Anne Pereira, gerente comercial do Grupo Liberal.

“E esse ano é um ano muito importante para o Grupo Liberal por conta dos 80 anos que a gente vai completar em novembro e os 50 anos da TV Liberal. Essa parceria é muito grande, já se estende por muitos anos e eu tenho certeza que, em 2026, a gente está entregando esse carro para ela. Ela está muito feliz, está radiante com um grande prêmio desse”, falou Anne Pereira. “Em 2027, a gente vai ter aí muito mais do que a gente teve em 2026. 2027 promete um ano mais incrível ainda desse concurso”, completou.

“Nós estamos muito satisfeitos com essa parceria de muitos anos com o Grupo Liberal. Numa entrega de um prêmio sensacional, de um evento nacional, que é o Rainha das Rainhas. A gente espera realmente continuar ainda por muitos e muitos anos essa parceria, que traga muita visibilidade tanto para o Grupo Liberal, para a rainha vencedora, e para nós, da Revemar. Agora, ela já está recebendo o prêmio, ela ganhou também um brinde especial da Peugeot. Daqui ela já sai com o carro normalmente. Tudo no nome da ganhadora para que ela possa desfrutar por nossa cidade”, disse Diego Duarte, gerente comercial da Revemar Peugeot.

Projeção e recepção em Capanema

“Eu tenho acompanhado ela. Está uma verdadeira loucura. A projeção do concurso realmente é muito grande. A gente sabia que era grande, mas, assim, hoje estando na pele, sentindo do lado dela, realmente a gente vê que é algo muito grande. A procura, os trabalhos. Então ela acaba meio que não tendo vida. E a gente acaba acompanhando esse fluxo. Eu estou, inclusive, aqui hoje bem cansado, mas muito feliz por ela”, disse Elton Nascimento, esposo de Layane Santos.

“A Layane é uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito simples. Ela cativa as pessoas muito com essa simplicidade dela. Então, assim, aonde a Layane chega, ela faz amizade. Por mais que ela não conheça, ela já conversa. E as pessoas, elas reconhecem isso nela. Até nas próprias redes sociais dela, a gente tem acompanhado as pessoas mandando mensagens de carinho”, contou Elton Nascimento.

“Então, assim, onde a Layane chega é uma atração. As pessoas querem conversar, querem saber o peso da fantasia, querem saber se ela chorou, como foi o processo. E muita gente procurando também para divulgação, para trabalhar com a imagem dela”, afirmou.

“Ela chegou em Capanema, foi feita uma recepção para ela, ela foi recebida no carro de bombeiros e a família ficou muito feliz. A gente comemorou bastante e estamos comemorando até hoje, pessoalmente agora com a entrega do veículo dela”, disse o esposo da Rainha das Rainhas 2026.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia. A concessionária Revemar foi responsável pelo prêmio do ano, um automóvel Peugeot 208.