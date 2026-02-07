Rainha das Rainhas 2026: Grande Noite celebra a cultura paraense no Hangar, em Belém

É hoje (7), a partir das 23h, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, em Belém, a Grande Noite da 78ª edição do Rainha das Rainhas, concurso de beleza e fantasia promovido pelo Grupo Liberal. Para marcar a realização do evento, quando a TV Liberal completa 50 anos e o Jornal O Liberal, 80 de comunicação, o Rainha terá uma programação voltada para celebrar a cultura paraense, amazônica. Desse modo, além da escolha da Rainha das Rainhas 2026 e das quatro princesas, o público no Hangar e ainda por meio da transmissão ao vivo dos veículos de comunicação do Grupo Liberal, vai conferir um show especial com a aparelhagem Carabao - O Máximo do Marajó, apresentação da Enedina Show Music, banda show de Igarapé-Miri, e a vibração do DJ Tarrika. Além de toda uma decoração para enaltecer as 15 rainhas de clubes sociais no concurso, produzida por Miguel Maia e sua potente equipe, entre outras atrações e surpresas da noite.

Os portões do Hangar serão abertos às 20h para receber o público do Rainha das Rainhas 2026. As boas-vindas aos espectadores e participantes em geral da festa será ao som da aparelhagem Carabao - O Máximo do Marajó. Tudo no famoso “Esquenta”. Em seguida, por volta das 21h, momento de definição no RR 2026: será realizado o sorteio da ordem de apresentação do desfile de cada uma das 15 rainhas.

Logo depois, em torno das 21h30, o público irá acompanhar o Desfile das Eternas Rainhas, celebrando as 78 edições de sucesso do evento. Para realçar essa memória do concurso e também celebrar as conquistas ao longo desta edição, o DJ Tarrika, com 27 anos de Rainha, vai colocar todo mundo para dançar, ou seja, elevar ainda mais o astral do público no Hangar.

O público que gosta do Rainha das Rainhas vai poder, de fora do Hangar, acompanhar tudo do concurso. A partir das 20h, a Rádio Liberal FM e Rádio Liberal + vão fazer a cobertura do evento. De 21h em diante, a transmissão passa a contar com o Portal OLiberal.com, Canal O Liberal no YouTube e as redes sociais do Grupo Liberal.

Rolon Ho e Thais Sousa orientam as candidatas no ensaio geral no Hangar (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

E, então, após o reality show Big Brother Brasil 2026, por volta das 23h, vai começar o Rainha das Rainhas 2026, com transmissão ao vivo da TV Liberal e Portal G1PA, além dos demais veículos de comunicação do Grupo Liberal. Logo na abertura, a plateia vai conferir uma apresentação da banda show Enedina Show Music, do município de Igarapé-Miri, nordeste do Pará.

A Enedina Show Music, tricampeã nacional, vai fazer o clima sonoro no Hangar durante a apuração dos votos do júri técnico do concurso que vai indicar a nova Soberana do Carnaval Paraense e as quatro princesas. Conhecida e premiadas as vencedoras do concurso, O Carabao virá com tudo para garantir a festa de todos, no evento inédito After da Rainha.

O concurso terá como apresentadores os jornalistas Ismaelino Pinto e Layse Santos. Na transmissão da TV Liberal, a apresentação caberá aos jornalistas Tayse Assis e Gabriel Pinheiro. Os comentários sobre os detalhes do que ocorrer no Hangar ficarão por conta dos professores de Dança e coreógrafos Ana Unger e Maurício Quintairos.

Na passarela

Cada uma das 15 rainhas desfilará por dois minutos na frente dos seis jurados técnicos do Rainha. Serão dois jurados para cada quesito: coreografia, fantasia e beleza. Em seguida, elas entram na passarela e desfilam por três minutos para a plateia. Entretanto, o que vai definir quem será a nova soberana são os dois minutos diante dos jurados.

Ensaio geral das Rainha das Rainhas 2026 (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Logo após o desfile individual, virá a apoteose: todas as 15 candidatas desfilarão em conjunto. Em seguida, será realizada a apuração dos votos dos jurados. Isso em torno de 15 minutos. O anúncio da Rainha das Rainhas 2026 será em alto estilo, no clima de suspense entre as pessoas na plateia, e, sobretudo, entre as rainhas dos clubes sociais de Belém. A Rainha de 2026 receberá a faixa oficial da Rainha 2025, Lohanne Lima, do Clube do Remo.

A Rainha das Rainhas 2026 vai ganhar um carro Peugeot zero quilômetro, oferta do Grupo Revemar. Este ano, o Centro Universitário Fibra oferta um prêmio especial às candidatas. Todas as 15 rainhas de clubes já têm automaticamente uma bolsa de 50% em um curso à escolha na instituição.

A nova rainha e as quatro princesas irão receber prêmios valiosos ofertados pelo Shopping Grão-Pará, como joias, roupas de grife, perfumes, itens de maquiagem e outros, no valor de R$ 5 mil. A candidata que obtiver a segunda colocação ganhará um final de semana no Hotel Vila Galé em Fortaleza (CE).

As candidatas ao título de Rainha das Rainhas 2026 são: Nayara Matoso (Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará); Tharsila Barros (COCB); Lígia Silva (AABB); Maria Eduarda Guiomarino (Tênis Clube); Thamires Ávila (Grêmio Literário Português); Eloah Mourão Corrêa (Assembleia Paraense); Ronara Furtado (Pará Clube); Rayana Corrêa (Paysandu); Taynara Xavier (Tuna Luso Brasileira); Sâmia Fernandes (Bragantino); Carlen Baia (Clube de Engenharia); Heloise Helene (Bancrévea); Layane Santos (Guará Acqua Park); Keyla Barros (Pinheirense); Eduarda Barra (Clube do Remo).

Confraternização

Todos vão ter bons motivos para celebrar nesta festa no Hangar. Afinal, em 2026, o Rainha das Rainhas ganhou um formato diferenciado: apresentação das 15 representantes de clubes sociais no Mercado de São Brás; passeio e criação de conteúdos na Ilha do Combu; as jovens participam da campanha Rainha das Rainhas do Hemopa, para captar doadores de sangue, cujo resultado será conhecido neste sábado (7) e ainda tem o After da Rainha. Sem falar nas visitas aos patrocinadores, à TV Liberal e a O Liberal/Jornal Amazônia/Portal OLiberal.com e rádios Liberal FM e Liberal+, onde conheceram os bastidores da produção e apresentação do noticiário dos veículos de comunicação do grupo empresarial promotor do concurso.

Uma outra inovação este ano será o Almoço da Rainha, em substituição ao Café da Rainha. Isso porque a vencedora do concurso praticamente não dormia desde o momento em que era coroada. E, no seu primeiro café da manhã, ficava muito cansada.

Representantes de 15 clubes sociais embelezam o Hangar, em Belém, neste sábado (7), na 78ª edição do Rainha das Rainhas (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Agora, vai dispor de um tempo maior para descansar e, então, degustar um saboroso Almoço da Rainha das Rainhas 2026 no Hotel Vila Galé. Ao longo do concurso, as rainhas receberam orientações do casal Rolon Ho e Thais Sousa, campeões do quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão do Huck", da TV Globo, que estarão presentes à Grande Noite no Hangar.

A decoração do evento está a cargo de Miguel Maia. O Hangar vai contar, do teto ao piso, com motivos de luxo e riqueza natural, envolvendo lustres de cristal e plantas ornamentais.

Camarote

Um prêmio especial para a Rainha e as quatro princesas de 2026 será a participação delas no Camarote “MilTons”, idealizado pelo apresentador Milton Cunha, no desfile das agremiações carnavalescas de Belém. Elas vão estar nesse espaço VIP juntamente com o apresentador.

Esse presente para as jovens é viabilizado pela parceria inédita entre a coordenação do RR 2026 com a Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA).

Para garantir a noite de luxo, fantasia e beleza do Rainha das Rainhas 2026 neste sábado (7) é mobilizado um contingente de 500 pessoas.

“Este trabalho, esta missão de coordenar o Rainha das Rainhas é um trabalho que funciona como uma homenagem ao senhor Romulo Maiorana, que foi uma pessoa à frente do seu tempo, que assumiu a realização do concurso, uma marca do Grupo Liberal pensado e fundado por ele. Eu jamais poderia imaginar que um dia poderia coordenar o Rainhas. Então, eu agradeço ao CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, por esta oportunidade de trabalho e espero que as pessoas estejam gostando do que a nossa equipe está produzindo no Rainha e do que o público vai ver neste sábado, no Hangar", declara Meg Martins, coordenadora do RR 2026.

Os ingressos para a pista do Rainha podem ser acessados no link: tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco. Esgotaram-se os ingressos para as mesas.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.