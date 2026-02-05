Capa Jornal Amazônia
Rainha das Rainhas 2026: DJ Tarrika vai comandar a festa no Hangar neste sábado (7)

Ele vai fazer o fundo musical para as torcidas, rainhas, plateia, tudo para celebrar a 78ª edição histórica do concurso

Eduardo Rocha
fonte

DJ Tarrika: 27 anos no clima do Rainha das Rainhas, 'uma grande confraternização', como ele diz sobre o concurso (Foto: Divulgação)

Um nome consagrado no concurso Rainha das Rainhas é o do DJ Tarrika. Ele completa 27 anos como DJ e sonoplasta no concurso em 2026. Luiz Antônio Batista Pinheiro, o Tarrika, considera o Rainha das Rainhas "uma grande confraternização" da plateia no local do evento, das famílias reunidas em casa para assistir pela TV e do público na internet. 

"Por isso, a parte musical desse evento tem de ser algo bem pensado, para se encaixar no clima de um concurso que também é uma grande festa para marcar o Carnaval de Belém, do Pará", diz.

Para esse DJ, fazer parte do Rainha é sempre um aprendizado e "muito gostoso de fazer". Entretanto, sem nunca se perder de vista que se trata de um trabalho sintonizado com todos os outros profissionais envolvidos na realização do evento. Ele lembra que certa vez uma candidata em pleno desfile caiu no fosso da bifurcação da passarela. 

Em outro momento, a fantasia de uma candidata pegou fogo, e ela teve de ser auxiliada. O alto astral das torcidas das rainhas dos clubes sociaios, a criatividade das fantasias e a tradição do concurso motivam Tarrika para a Grande Noite do Rainha das Rainhas. 

Quem ainda não adquiriu o ingresso para a pista do Rainha, pode acessar o link aqui.  link:tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco. Esgotaram-se os ingressos para as mesas.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

