Rainha das Rainhas 2026: concurso atinge 5º lugar entre os assuntos mais comentados no X

O tradicional concurso paraense ganhou destaque nacional na noite deste sábado (7), impulsionado pelas apresentações das candidatas

Gabriel Pires
fonte

Tela do X mostra o RR entre os assuntos mais comentados (Foto: Reprodução)

O Rainha das Rainhas ganhou forte repercussão nas redes e alcançou o 5º lugar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) na categoria Brasil na noite deste sábado (7), enquanto o público acompanhava a apresentação das candidatas e aguardava a escolha da nova soberana do carnaval paraense.

O ranking de trending topics do X é dinâmico e pode mudar rapidamente ao longo das horas, já que varia conforme o volume de publicações, engajamento e repercussão de cada assunto. Às 00h44, o assunto estava em sexto lugar nos temas mais comentados na plataforma.

Concurso

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

