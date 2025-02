Rainha das Rainhas 2025: saiba tudo sobre o desfile da candidata do CSSA, Danny Santos

A candidata do Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (CSSA) tem 32 anos e é formada em dança pela Universidade Federal do Pará (UFPA). O tema da fantasia de Danny é “Açaí guardiã! Do amor de Iaçá ao esplendor de Belém do Pará”. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

Conheça a história da Fantasia da candidata do CSSA

Conta a história da Belém do Pará rica em sons, cheiros e sabores e do açaí. Diz a lenda que nesta região habitava uma tribo tupi-guarani que sofria com escassez de alimentos, logo o cacique ordenou que todos os curumins fossem sacrificados, inclusive o de sua filha Iaçá.

Certa noite, ouviram o choro de um curumim, e logo se depararam com uma palmeira alta de frutos arroxeados. Para homenagear Iaçá, o cacique deu ao fruto seu nome invertido que é açaí.

Na fantasia foram usados caroços da fruta, tingidos e polidos manualmente, além da folhagem da palmeira natural. A obra faz uma referência estilizada à cultura tupi guarani. Os estilistas são Ivo Santana e Vitor Andrade; os coreógrafos Alan Riche e Paulo Kaputiny e a maquiadora é Paloma Volguer.