Rainha das Rainhas 2025: saiba tudo sobre o desfile da candidata do Bancrévea, Samya Xavier

O Bancrévea disputa o Rainha das Rainhas com Samya Xavier, de 20 anos. Ela que é técnica de enfermagem, influencer, modelo e bailarina, desfila com a fantasia "Mãe Natureza, o voo da Liberdade. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real!

A fantasia retrata a figura de uma mulher coberta de folhas, flores, borboletas, pássaros e traços indígenas, reconhecida como a protetora da Amazônia.

Bancrévea - Samya Xavier Bancrévea - Samya Xavier / Foto: Carmen Helena Bancrévea - Samya Xavier / Foto: Carmen Helena Bancrévea - Samya Xavier / Foto: Carmen Helena Bancrévea - Samya Xavier / Foto: Carmen Helena Bancrévea - Samya Xavier / Foto: Carmen Helena

O corpo e a cabeça da fantasia representam a mãe natureza (exuberante e encantadora). O resplendor tem duas fases: a primeira faz alusão à floresta em chamas, sendo devastada pelo fogo com um clima denso e seco com tupã, o Deus da Amazônia, no centro.

Já na segunda fase, aparece a Amazônia renovada, com a beleza de sua fauna e flora, mostrando que os homens venceram a poluição e a seca para reconstruir um novo mundo. O estilista e coreógrafo da criação é André Chagas. A maquiagem é de Gabriel Bogooevic.