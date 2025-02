Rainha das Rainhas 2025: saiba tudo sobre o desfile da candidata da Pará Clube, Pâmela Nascimento

Pâmela Nascimento, de 23 anos, é a candidata da Tuna Luso para vencer o concurso. Ela tem 23 anos, é empresária e digital influencer. A fantasia que ela usa é “Rainha do Brasil: Nossa Senhora Aparecida”. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real!

Conheça a história da fantasia da candidata do Pará Clube

No palco, Pâmela representa a devoção à Nossa Senhora de Aparecida, que iniciou no Brasil em 1717, quando uma imagem foi encontrada no rio paraíba do sul.

Apresentação candidata do Pará Clube A jovem de 23 anos é empresária e digital influencer e vem com a fantasia 'Aparecida: rainha do Brasil' Isabelle Ferreira/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal

O corpo da fantasia é uma releitura adaptada do concurso Rainha das Rainhas em formato de collant nas cores que nossa senhora de Aparecida usa na imagem original: terracota. Na cabeça uma coroa; no resplendor, o formato de templo onde fica a imagem original no santuário, e no centro surgem as canoas dos pescadores que encontraram a imagem da santa.

A criação é dos estilistas Matheus Souza e Junior Hungria. A coregrafia de Mayky Guimarães e a maquiagem de Ricardo Leal.