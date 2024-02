Rainha das Rainhas 2024: Letícia Moraes, do Casota, é a primeira princesa do concurso

A primeira princesa do Rainha das Rainhas 2024 é Letícia Moraes, 26 anos, do Casota. Vestida de “Isso é Calypso, o voo de uma estrela!”, a jovem homenageou a cantora Joelma. Letícia, que possui no currículo o título de Miss Mercosul 2017, subiu na passarela da Assembléia Paraense e entregou tudo para enaltecer a sua artista preferida.

Performática, ela representou Joelma ao cantar suas raízes, fazendo do Calypso um ritmo conhecido dentro e fora do país. O corpo da fantasia de Letícia foi inspirado nos figurinos usados pela cantora em apresentações e shows.

O resplendor trouxe referências cantadas em suas canções, de sua origem amazônica à mega estrutura pelos palcos do Brasil. A criação foi de Ewandro Cr​avo e André Ramos, com coreografia de Odivan Duarte e maquiagem de André Ramos.

“Eu estou muito feliz, porque chegar aqui nesse palco e fazer o que a gente faz é uma vitória, então eu me sinto muito vitoriosa. Estou muito feliz com o resultado, feliz também em poder homenagear a Joelma, que é um ícone”, disse após o concurso.