Rainha das Rainhas 2024: Giselly Geise, do Guará Acqua Park, é a segunda princesa do concurso

A segunda princesa do Rainha das Rainhas 2024 é Giselly Geise, 23 anos, que representou o Guará Acqua Park. Natural da Vila de Americano, em Santa Izabel, a paraense é formada em marketing e estuda psicologia. Ela encarnou “Mani, a lenda viva na mesa dos paraenses”.

Mani, ao morrer, foi enterrada em uma oca. No local, nasceu uma planta: a mandioca, que passou a ser o principal alimento da tribo. Hoje, os produtos extraídos da planta, como a farinha d'água, de tapioca, maniçoba e tucupi, são encontrados principalmente no maior mercado ao ar livre da América Latina: o Ver-o-Peso.

No corpo da fantasia, havia uma releitura estilizada dos trajes indígenas. Na cabeça, a candidata usou um cocar e o resplendor em sua primeira versão trouxe a floresta onde Mani vivia. Em sua segunda versão, fez alusão ao mercado do Ver-o-Peso e toda sua riqueza. A criação foi de Matheus Souza, com coreografia de Júnior Freitas, cabelo e maquiagem de Leonardo Veríssimo.

“Foi uma realização muito grande. São treze candidatas e ficar como segunda princesa para mim também é um troféu. Eu vim, representei o nosso Pará, dei o meu melhor. Volto para casa com a com a sensação de dever cumprido”, declarou a segunda princesa Giselly Geise, coordenadora comercial no Guará Acqua Park.

“A minha fantasia foi uma homenagem a Mani, uma indígena que, quando morreu, nasceu uma linda mandioca no lugar. E a mandioca passou a ser o sustento de toda a tribo”, explicou.