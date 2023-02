Rainha das Rainhas 2023: saiba quem são os jurados do concurso

A escolha da Rainha das Rainhas 2023, na madrugada deste domingo (12), está nas mãos de seis profissionais que julgam beleza, fantasia e apresentação cênica das 14 concorrentes. Entre os nomes estão o coreógrafo Carlinhos de Jesus (RJ), os carnavalescos Alexandre Louzada (RJ) e João Vitor Araújo, o estilista Labo Young (PA), a empresária e designer de chapéus Denise Nascimento (MG) e a consultora de moda Juliana Vasquez (COL).

Carlinhos de Jesus

Coreógrafo referência mundial em dança de salão, Carlinhos de Jesus é jurado do Rainha das Rainhas semanas após receber o título de cidadão do Pará da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Ele estará responsável por avaliar a apresentação técnica das candidatas.

“Obviamente que as apresentações devem ser coerentes com o tema proposto, mas eu espero muito ver a cultura dessa região, que, para mim, é muito importante. Eu aprendo muito, eu enalteço muito a cultura do Pará, então espero ver a representação dessa cultura nas coreografias e nas fantasias. Avaliarei a utilização do espaço cênico, a postura delas na passarela, a movimentação coreográfica do tema musical e por aí vai”, destaca.

Denise Nascimento

Fundadora de uma marca de chapelaria contemporânea, Denise traz como marca de seu trabalho o embelazemento e empoderamento de mulheres - não à toa, julgará o critério beleza no Rainha das Rainhas. No concurso paraense, faz a sua estreia como júri.

“Eu sei a importância que é para essas meninas estarem aqui hoje e a grandiosidade do evento. Minha expectativa é enorme, eu estou muito animada para conhecer esse concurso tão bonito, tão rico do nosso país. Ao julgar a beleza das competidoras, eu vou deixar a emoção me levar. Pretendo me deixar levar pela harmonia das cores, desenvoltura das candidatas, a maquiagem e espero muita graciosidade”, conta.

Labo Young

Único paraense no time de jurados, Labo Young é morador de Icoaraci, distrito de Belém, e trabalha com design, moda e direção de arte há seis anos. Ele conta que acompanha o concurso desde criança e, ao julgar a fantasia das competidoras, espera conexão com a história, dança e performance apresentadas.

“Eu acho que esses três pontos precisam estar juntos e precisam conversar entre eles. Eu espero ver muita coisa bonita, muita coisa linda. Eu acho que vamos entregar performance, elas vão entregar o look. Espero que a Amazônia esteja impressa nas fantasias, mas, sobretudo, quero ver algo íntimo delas, da história delas, porque acho que isso vai trazer uma força à vestimenta”, diz.

João Vitor Araújo

Artista plástico e carnavalesco da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro, João Vítor Araújo deixou os ensaios no barracão na semana do desfile para participar da Rainha das Rainhas. Ele fará dupla com Labo Young para avaliar a fantasia das concorrentes.

“Além da beleza das fantasias, os critérios serão criatividade, acabamento e a questão da ergonomia, ou seja, como essa fantasia se comporta no corpo da concorrente. Porque não basta ser uma fantasia grande, rica, luxuosa, ela tem que se adequar ao corpo da modelo. A rainha tem que estar à vontade. No mais, a expectativa é de que a noite seja linda, maravilhosa, esplendorosa e que vença a melhor”, comenta.

Alexandre Louzada

Também carnavalesco do Rio de Janeiro há 37 anos, atualmente na Beija-Flor de Nilópolis, Alexandre Louzada julgará a apresentação cênica. Para ele, adequação da perfomance ao tema é um ponto-chave para a Rainha das Rainhas.

“A adequação ao tema proposto será o alvo da avaliação, mas lógico que você se deixa influenciar pela performance como um todo, pela beleza, pela elegância da rainha. Dentro dos dois minutos que eu terei para analisar a candidata, eu espero que nenhuma delas me dê trabalho, que eu dê dez para todas elas”, brinca.

Juliana Vasquez

Natural de Medellín, Colômbia, Juliana Vasquez é consultora de marketing e moda e trabalha diretamente com auto estima das mulheres. Jurada do quesito beleza, ela afirma ser importante que as candidatas apresentem segurança no desfile, além de naturalidade na beleza.

“Para mim, o importante é a beleza natural, aquela sem intervenções cirúrgicas. Porque é na naturalidade que se evidencia a beleza da mulher, com nossas diferenças e particularidades. A expectativa é encontrar mulheres seguras, com segurança no caminhar, na harmonia das cores, para harmonizar com sua beleza, que é muito importante para mim, e, como modelo, também procuro uma passarela impecável”, conclui.

