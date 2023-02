Rainha das Rainhas 2023: Juliane Santos teve o reinado mais longo da história do concurso

A Rainha das Rainhas de 2020, Juliane Santos, de 22 anos, passa a faixa de soberana do carnaval paraense neste sábado (11). Coroada com a fantasia “Eparrei Iansã de vermelho ou de rosa é filha de Oyá”, a representante da Associação Dos Servidores da Assembléia Legislativa Do Pará (Asalp), é considerada a rainha com o reinado mais longo da história do concurso de beleza e fantasia, que este ano retorna ao palco do Hangar, após dois anos suspenso devido à pandemia de covid-19. Nesta entrevista ela fala sobre o que o concurso representou em sua vida. Confira:

O que mudou na sua vida depois de ganhar o concurso?

“Completamente tudo! O concurso me trouxe mais amadurecimento e coragem para acreditar que tudo é possível. O Rainha das Rainhas sempre foi meu sonho, mas algumas vezes achei que era distante do meu alcance. Mas com muita persistência alcancei meu objetivo de ser a Rainha das Rainhas 2020.”

Como foi a experiência de ter o reinado mais longo do concurso?

“Foi muito bom! Pude aproveitar um pouco mais o primeiro ano, foi um pouco mais difícil por conta da pandemia, mas me reinventei e conseguir abraçar todas as oportunidades que o concurso me trouxe! A final, o Rainha das Rainhas não é só sobre sonhos, é também sobre oportunidades.”

Quais os frutos colhidos com esse título?

“Os melhores que eu poderia ter: minha faculdade, um carro lindo e toda a visibilidade que o concurso nos traz, dando a oportunidade de diversas formas de trabalho com publicidade.”

Qual o sentimento de passar a coroa para a próxima Rainha das Rainhas?

“Quero aproveitar bastante esses últimos dias de reinado. Estou muito feliz e ansiosa para esse momento, quero passar a coroa com muita energia positiva para a próxima rainha.”

E quais os planos para futuro?

"Agora é continuar desfrutando do meu maior prêmio do concurso, minha faculdade! Focar e me formar. Desejo ser uma grande profissional da área da saúde.”

Alguma dica para a rainha deste ano?

"Primeiramente, pé no chão sempre! Que ela possa aproveitar tudo que o concurso nos proporciona, tudo isso sendo ela mesmo, sem se preocupar em se encaixa em padrão algum! Nós somos nosso próprio padrão com nossa identidade e princípios.”