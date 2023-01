Rainha da Rainhas 2023: Grupo Liberal prepara retorno do concurso com edição comemorativa

O concurso Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, realizado pelo Grupo Liberal desde 1947, voltará a sua apoteose em 2023, após pausa de dois anos devido à pandemia de covid-19. O retorno será marcado pela edição comemorativa de número 75, marcada para o dia 11 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, onde 15 candidatas de clubes, associações e agremiações sociais paraenses disputarão o título de rainha do carnaval. Todos os detalhes do certame foram apresentados a representantes dos clubes durante reunião, na tarde desta quinta-feira (29), na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco.

Na ocasião, os participantes receberam uma cópia do regulamento do concurso e junto a coordenação geral do evento, tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas a respeito da participação das candidatas no concurso. A apresentação das representantes de cada clube começa em janeiro.

Os detalhes do certame foram apresentados durante reunião na sede do Grupo Liberal (Sidney Oliveira / O Liberal)

A edição do Rainha das Rainhas de 2023 já está cercada por muitas expectativas, como revela Aurélio Oliveira, gerente da Área de Projetos do Grupo Liberal e membro da coordenação geral do concurso. “O Rainhas faz parte da memória afetiva do povo paraense. Apesar de ser uma festa de carnaval, as pessoas guardam o Rainhas em um lugar muito especial. Esses dois anos que ficamos sem ter o evento, se criou um clamor para que o concurso voltasse. E agora, completando 75 edições, o Rainhas volta cheio de novidades e tentando recuperar toda essa alegria que o carnaval paraense tem proporcionado para todo mundo”, ressalta.

Para trazer de volta um dos maiores concursos de beleza e fantasia do país foi necessário reforçar a equipe de profissionais envolvidos na realização do evento. “A organização do concurso optou por trabalhar com líderes, existe um líder para cada segmento. Eu estou como líder da área de Comunicação, mas existe líder da área de Infraestrutura, da parte Artística, então cada liderança montou o seu time para deixar o concurso bem redondo e assim mantermos esse brilho aceso”, afirmou Rodrigo Vieira, diretor de marketing da TV Liberal.

História glamorosa

Ao longo do tempo, o Rainha das Rainhas deixou de ser uma simples disputa entre clubes sociais de Belém para se transformar em um patrimônio da sociedade paraense. “Participar por duas décadas, como comentarista e, nas últimas edições, como coordenadora artística, com uma equipe de técnicos e profissionais dedicados em entregar o melhor, tem sido uma experiência gratificante. O Rainhas é uma vitrine para artistas serem reconhecidos e enaltecidos nesse grandioso e importante evento do carnaval paraense”, pontua Ana Unger, coordenadora Artística do concurso.

A cobertura completa do Rainha das Rainhas 2023 será dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com direito à transmissão do desfile, ao vivo, pela TV Liberal, e do movimento dos bastidores pelo portal OLiberal.com.