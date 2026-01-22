Capa Jornal Amazônia
Rainha da Rainhas 2026

Rainha da Rainhas 2026: passeio de barco e ensaio pela ilha do Combu marcam agenda de candidatas

Momento de confraternização é uma das novidades desta edição, que celebra os 50 anos da TV Liberal e os 80 anos do jornal O Liberal

Candidatas do Rainha das Rainhas 2026 passeiam na Ilha do Combu (Thiago Gomes)

A programação do Rainha das Rainhas 2026 está cheia de novidades. Nesta quinta-feira (22), as candidatas fazem um passeio de barco pelo rio Guamá, com destino à ilha do Combu. 

As candidatas das agremiações participantes seguem pela ilha do Combu, em um passeio de lancha, que inclui ensaio fotográfico especial e um café da manhã com os dirigentes dos clubes no hotel Vila Galé.

Candidatas do Rainha das Rainhas 2026 passeiam na Ilha do Combu (Fotos: Thiago Gomes)

O momento de é integração e intimidade, para que as candidatas se conheçam mais, além de ser um espaço para confraternização e valorização do evento.

O concurso Rainha das Rainhas 2026 é uma promoção do Grupo Liberal e será realizado no dia 7 de fevereiro, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia. A 78ª edição do concurso celebra os 50 anos da TV Liberal e os 80 anos do jornal O Liberal.

Ingressos Rainha das Rainhas 2026

As vendas das entradas para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. O valor do ingresso para um lugar na pista custa R$ 40,00 no primeiro lote e para a mesa de 4 lugares custa R$ 300. 

O ingresso para a pista do Rainha das Rainhas 2026 está disponível on-line, no momento da compra é necessário selecionar a quantidade de entradas, limitada a 10 por compra. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.

Já o ingresso (público em geral) para a mesa de quatro lugares (no valor de R$ 300) pode ser adquirido via WhatsApp da produtora Show Bis: (91) 98152-4202 ou presencialmente na sede do Grupo Liberal.

 

Clubes participantes do Rainha das Rainhas 2026:

  • AABB
  • Assembléia Paraense
  • Bancrévea
  • Bragantino
  • Clube de Engenharia
  • Clube do Remo
  • Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (COCB)
  • Grêmio Literário e Recreativo Português
  • Guará Acqua Park
  • Pará Clube
  • Paysandu
  • Pinheirense
  • Sociedade Médico Cirúrgica do Pará
  • Tênis Clube do Pará
  • Tuna Luso Brasileira
