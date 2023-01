Público vai conhecer mais três candidatas do RR 2023

Chegou a vez de conhecer mais três candidatas do concurso Rainhas das Rainhas 2023. Nesta quarta-feira (25), o público vai conhecer as representantes do Pará Clube, do Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A.) e do Clube dos Advogados. O coquetel de apresentação vai ser na sede social do Pará Clube, às 19h. Quem tiver interesse em participar da programação no dia 11 de fevereiro, os ingressos já estão à venda.

Os ingressos avulsos podem ser adquiridos virtualmente no site IngressoSA.com ou, presencialmente, nas lojas de classificados de O Liberal e Chilli Beans dos Shoppings Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão-Pará e Parque Shopping. Já as mesas serão vendidas apenas no Classificados de O Liberal e no Boulevard Shopping Belém. O valor do ingresso avulso, que dá acesso à pista é de R$ 30,00. Já a mesa, com quatro lugares, está no valor de R$ 250,00.

As candidatas Mayara Samile, do Cassazum, Adriana Pinheiro, do Clube do Remo, e Monã Oliveira, do Iate Clube, de Santarém foram as primeiras a serem apresentadas ao público. O Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, realizado desde 1947, é um dos concursos de beleza e fantasia mais antigos do Brasil e o de maior prestígio e notoriedade da Amazônia. Em 2023, o Rainhas chega à sua 75º edição, um momento histórico na trajetória do evento e dos clubes participantes.

O Rainha das Rainhas 2023 terá a cobertura completa dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal (O Liberal, Amazônia, OLiberal.com, Liberal FM, TV Liberal e g1 Pará). Destaque para a transmissão, ao vivo, da TV Liberal e do g1 Pará e do movimento dos bastidores, em tempo real, no portal OLiberal.com.